Calice di San Lorenzo: Trani e tutta la Puglia in fibrillazione

Ticket "BASE , al costo di 20 euro include un calice in vetro con sacca, una confezione taralli "Tentazioni Puglia", 6 token per degustazione vino, 1 degustazione a base di olio, 1 degustazione gastronomica a scelta tra le 5 disponibili;

Ticket "PREMIUM, al costo di 25 euro è composto da un Ticket BASE con l'aggiunta di 1 degustazione VINO PREMIUM, ovvero di cantine speciali;

TICKET EXTRA al costo di 5 euro permette di ottenere: o 1 degustazione gastronomica (tra le 5 a scelta), oppure 2 token per degustazione vino, oppure 1 degustazione vino premium.

Social Video 2 minuti Calice di San Lorenzo - La conferenza stampa Michele Straniero

"Unche va a consolidarsi, promettendo d'essere ancora più spumeggiante e ricco di sorprese, rivelandosi capace di alzare, ancora una volta, notevolmente l'asticella, sia dal punto di vista dell'offerta enogastronomica sia dal punto di vista dell'intrattenimento", questa la frase di apertura che potrebbe riassumere la conferenza stampa di presentazione, organizzata dall'associazione Cibus Divinum in collaborazione con il, del noto eventogiunto alla sua ottava edizione, che si terrà il 9 e il 10 di agosto nell'abbraccio dell'incomparabile centro storico di Trani.L' ottava edizione della manifestazione si terrà all'interno del centro storico tra Piazza Duomo, Piazza Monsignor Addazzi, Piazza Sacra Regia Udienza e Piazza Trieste, un appuntamento ormai fisso ed attesissimo, capace di rappresentare una fetta importante dell'estate tranese, sia in chiave cittadina che turistica. L'obiettivo, o meglio gli obiettivi restano sempre gli stessi più forti che mai: promuovere le migliori produzioni vinicole e olearie della Puglia, intrattenere ed accompagnare i partecipanti e mandare un messaggio forte sul concetto del "bere bene e bere di qualità", attraverso una selezione mirata, che ci ricorda quanto "bere bene" sia questione di scelta, selezione del prodotto e moderazione, messaggio anche per i giovani.«In fibrillazione tutta la Puglia, l'edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 40 aziende, con etichette provenienti dai Monti Dauni fino al Salento, e ben 5 oli extravergini di oliva di altissima qualità, un'azienda di birra artigianale, oltre a consorzi di vino ed olio e 5 gastronomie. Quest'anno ci sarà anche la possibilità di prenotare gastronomia gluten free. Ci saranno ad attendere i visitatori spettacoli, musica e molte sorprese, prevediamo una grande esperienza immersivi per il pubblico» spiegal'associazione "Cibus Divinum"Il Comune di Trani, patrocinatore dell'evento, ha riconosciuto in, già da tempo, in una leva concreta per lo sviluppo economico e turistico della città, come sottolinea anche l'Assessore alle Culture,: «Ogni anno è una meraviglia, possiamo parlare di un appuntamento che diventa tradizione. Grandi sorprese quest'anno. Evento che dà anche una grande mano al turismo, divenendo simbolo dell'estate tranese».Tra le grandi novità dell'edizione 2025, spicca la collaborazione con, che proporrà un'esperienza immersivi e interattiva ispirata al cielo di San Lorenzo: un viaggio emozionante tra pianeti e stelle che farà sognare grandi e piccoli e, in anteprima nazionale, farà il suo debutto un'innovativa installazione tecnologica: un totem interattivo con la figura virtuale di Bacco, realizzata con giochi di luce a LED.Focus importante quello sui ticket:I ticket sono acquistabili online fino al 6 agosto sul sito: www.calicedisanlorenzo.it o presso le casse ubicate in Piazza Trieste e piazza Duomo; da sottolineare che attraverso l'acquisto online si potrà usufruire di uno sconto del 10%, avendo anche agevolazioni agli ingressi. Si ricorda che alla possibilità delle degustazioni è unita quella della festa e della condivisione, la manifestazione aperta a tutti, grazie alla collaborazione con Radio Radiosa e Radio Bombo, la manifestazione sarà accompagnata da concerti, dj set e spettacoli dal vivo, pensati davvero per tutte le età.