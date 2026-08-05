Vita di città
Croce Blu Trani installa una nuova stazione meteo a Capirro: dati in tempo reale e webcam sulla città
Il nuovo sistema consentirà di monitorare meteo, visibilità, traffico aereo e marittimo
Trani - mercoledì 5 agosto 2026 7.19
La Croce Blu Trani amplia il proprio impegno a favore della cittadinanza con l'installazione di una nuova stazione meteorologica nella zona Capirro, nei pressi dell'Hotel che ha gentilmente messo a disposizione lo spazio necessario. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare semplici dati radio ricevuti localmente in informazioni chiare, accessibili e immediatamente consultabili attraverso una dashboard dedicata.
Un punto di osservazione tecnologico sul territorio
La stazione meteo offre una serie di servizi avanzati che permettono di monitorare in tempo reale le condizioni atmosferiche e diversi fenomeni ambientali. Tra le funzionalità principali figurano:
• Rilevazioni meteorologiche locali con dati statistici aggiornati e consultabili online.
• Visione live della città grazie a una telecamera puntata verso Trani, utile per osservare in diretta l'evoluzione del meteo e la visibilità.
• Monitoraggio del traffico aereo e marittimo nell'area del Mediterraneo centrale e dell'Adriatico, reso possibile dalla collaborazione con Valls.it, che integra i segnali ricevuti localmente con sistemi di tracciamento avanzati.
Un progetto in continua evoluzione
La stazione meteorologica rappresenta un progetto dinamico, destinato a crescere nel tempo. Sono già previste ulteriori implementazioni, con l'aggiunta di nuove tipologie di rilevazioni e strumenti di analisi, così da offrire alla comunità un quadro sempre più completo e affidabile delle condizioni ambientali del territorio.
Collaborazioni e condivisione dei dati
Fondamentale è anche la rete di condivisione dei dati con piattaforme nazionali e internazionali. La Croce Blu Trani ringrazia:
• Meteonetwork
• Windy.com
• Meteone
per il supporto e la diffusione delle informazioni rilevate, che contribuiscono a rendere il servizio ancora più utile e integrato nei sistemi di monitoraggio meteorologico.
Un valore aggiunto per la città
Grazie alla collaborazione con l'Hotel della zona Capirro e ai partner tecnici coinvolti, la nuova stazione meteorologica diventa un punto di riferimento per cittadini, appassionati di meteorologia, operatori del settore e per chiunque necessiti di dati affidabili e aggiornati. Un progetto che conferma l'impegno della Croce Blu Trani nel promuovere servizi innovativi e di utilità pubblica, con uno sguardo sempre rivolto alla crescita tecnologica e alla trasparenza delle informazioni.
Un punto di osservazione tecnologico sul territorio
La stazione meteo offre una serie di servizi avanzati che permettono di monitorare in tempo reale le condizioni atmosferiche e diversi fenomeni ambientali. Tra le funzionalità principali figurano:
• Rilevazioni meteorologiche locali con dati statistici aggiornati e consultabili online.
• Visione live della città grazie a una telecamera puntata verso Trani, utile per osservare in diretta l'evoluzione del meteo e la visibilità.
• Monitoraggio del traffico aereo e marittimo nell'area del Mediterraneo centrale e dell'Adriatico, reso possibile dalla collaborazione con Valls.it, che integra i segnali ricevuti localmente con sistemi di tracciamento avanzati.
Un progetto in continua evoluzione
La stazione meteorologica rappresenta un progetto dinamico, destinato a crescere nel tempo. Sono già previste ulteriori implementazioni, con l'aggiunta di nuove tipologie di rilevazioni e strumenti di analisi, così da offrire alla comunità un quadro sempre più completo e affidabile delle condizioni ambientali del territorio.
Collaborazioni e condivisione dei dati
Fondamentale è anche la rete di condivisione dei dati con piattaforme nazionali e internazionali. La Croce Blu Trani ringrazia:
• Meteonetwork
• Windy.com
• Meteone
per il supporto e la diffusione delle informazioni rilevate, che contribuiscono a rendere il servizio ancora più utile e integrato nei sistemi di monitoraggio meteorologico.
Un valore aggiunto per la città
Grazie alla collaborazione con l'Hotel della zona Capirro e ai partner tecnici coinvolti, la nuova stazione meteorologica diventa un punto di riferimento per cittadini, appassionati di meteorologia, operatori del settore e per chiunque necessiti di dati affidabili e aggiornati. Un progetto che conferma l'impegno della Croce Blu Trani nel promuovere servizi innovativi e di utilità pubblica, con uno sguardo sempre rivolto alla crescita tecnologica e alla trasparenza delle informazioni.