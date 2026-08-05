Croce Blu Trani installa una nuova stazione meteo a Capirro: dati in tempo reale e webcam sulla città

La Croce Blu Trani amplia il proprio impegno a favore della cittadinanza con l'installazione di una nuova stazione meteorologica nella zona Capirro, nei pressi dell'Hotel che ha gentilmente messo a disposizione lo spazio necessario. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare semplici dati radio ricevuti localmente in informazioni chiare, accessibili e immediatamente consultabili attraverso una dashboard dedicata.La stazione meteo offre una serie di servizi avanzati che permettono di monitorare in tempo reale le condizioni atmosferiche e diversi fenomeni ambientali. Tra le funzionalità principali figurano:• Rilevazioni meteorologiche locali con dati statistici aggiornati e consultabili online.• Visione live della città grazie a una telecamera puntata verso Trani, utile per osservare in diretta l'evoluzione del meteo e la visibilità.• Monitoraggio del traffico aereo e marittimo nell'area del Mediterraneo centrale e dell'Adriatico, reso possibile dalla collaborazione con Valls.it, che integra i segnali ricevuti localmente con sistemi di tracciamento avanzati.La stazione meteorologica rappresenta un progetto dinamico, destinato a crescere nel tempo. Sono già previste ulteriori implementazioni, con l'aggiunta di nuove tipologie di rilevazioni e strumenti di analisi, così da offrire alla comunità un quadro sempre più completo e affidabile delle condizioni ambientali del territorio.Fondamentale è anche la rete di condivisione dei dati con piattaforme nazionali e internazionali. La Croce Blu Trani ringrazia:• Meteonetwork• Windy.com• Meteoneper il supporto e la diffusione delle informazioni rilevate, che contribuiscono a rendere il servizio ancora più utile e integrato nei sistemi di monitoraggio meteorologico.Grazie alla collaborazione con l'Hotel della zona Capirro e ai partner tecnici coinvolti, la nuova stazione meteorologica diventa un punto di riferimento per cittadini, appassionati di meteorologia, operatori del settore e per chiunque necessiti di dati affidabili e aggiornati. Un progetto che conferma l'impegno della Croce Blu Trani nel promuovere servizi innovativi e di utilità pubblica, con uno sguardo sempre rivolto alla crescita tecnologica e alla trasparenza delle informazioni.