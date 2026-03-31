Allerta Meteo Arancione a Trani: Scuole e Luoghi Pubblici Chiusi Mercoledì 1 Aprile

Villa Comunale: L'accesso sarà interdetto per il rischio di caduta rami o detriti a causa del vento e delle precipitazioni.

Civico Cimitero: Chiusura totale dei cancelli per motivi di sicurezza.

Assicurare oggetti su balconi e terrazzi che potrebbero essere trasportati dalle raffiche.

Evitare di sostare nei pressi di alberi o strutture instabili.

Monitorare i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti in tempo reale.

Messaggio Allerta Meteo Messaggio Allerta Meteo

In seguito all'ultimo bollettino emesso dalla Protezione Civile Regionale, che ha innalzato il livello di criticità ad allerta arancione per l'intera giornata di domani, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha varato misure urgenti per garantire la pubblica incolumità. L'ordinanza sindacale, firmata nel pomeriggio di oggi, prevede una serie di restrizioni volte a limitare gli spostamenti e prevenire situazioni di pericolo derivanti dalle avverse condizioni meteo previste per mercoledì 1 aprile.Il provvedimento più rilevante riguarda il comparto scolastico: è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Le lezioni sono sospese sia per gli istituti pubblici che per quelli privati, al fine di evitare il congestionamento del traffico e proteggere la popolazione studentesca durante il picco del maltempo.Oltre alle scuole, il Sindaco ha ordinato il divieto di accesso ad altre aree sensibili per l'intera giornata di mercoledì:Le autorità locali invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a limitare, per quanto possibile, gli spostamenti non necessari. Si raccomanda inoltre di: