25 foto Trani celebra la Dolce Vita: l’universo Dolce&Gabbana conquista l’estetica di Nugnes

Il fascino inconfondibile e il DNA mediterraneo dihanno incontrato l'eleganza di. Lo scorso 14 maggio, Trani è stata il palcoscenico di una vera e propria metamorfosi creativa firmata Dolce&Gabbana, un takeover totale che, dalle iconiche vetrine affacciate su Corso Vittorio Emanuele 189, si è spinto fin nel cuore della location pugliese.«L'accoglienza e l'ospitalità per noi sono un atto creativo, un modo per trasformare il retail in un'esperienza viva. Con questo takeover, Nugnes diventa una casa aperta dove la moda incontra il sapore, la cultura e le persone - afferma. Assieme a Dolce&Gabbana, abbiamo voluto accogliere i nostri ospiti in un'atmosfera di calore e bellezza autentica, in totale sintonia con l'anima di Trani. Vedere l'iconica stampa "Blu Mediterraneo" animare i nostri spazi, insieme alla cerimonia del caffè e all'eccellenza di Fiasconaro, dà forma alla nostra idea di retail: un luogo sospeso dove la tradizione diventa un linguaggio contemporaneo, capace di offrire quel senso di meraviglia che definisce l'identità di Nugnes».L'inconfondibile stampaha dominato l'estetica di Nugnes, dando vita a una cornice immersiva. Gli invitati hanno esplorato un percorso in cui il Ready-to-Wear ha dialogato con gli accessori e una selezione di complementi di arredo della linea Dolce&Gabbana Casa, declinati nelle fantasie Blu Mediterraneo, Carretto Siciliano e Maiolica Verde. Gli amanti della bellezza hanno scoperto il makeup, nell'apposita Makeup Station, e alcune delle fragranze più amate di Dolce&Gabbana Beauty, tra cui Light Blue e Devotion. Anche gli occhiali della nuova collezione Devotion sono stati esposti insieme ai modelli della collaborazione esclusiva Dolce&Gabbana x Ray-Ban. L'esperienza ha celebrato lo. L'autentica ospitalità italiana ha preso vita grazie alla classica cerimonia del caffè firmata Bialetti, ai vini di Donnafugata e all'eccellente arte dolciaria della pasticceria Fiasconaro. Queste collaborazioni trasformano la tradizione italiana in un linguaggio contemporaneo, diffondendo in Puglia i profumi inconfondibili del Bel Paese.Questo straordinario connubio ha consolidato il legame tra la. A testimonianza del successo di questo incontro, l'allestimento "Blu Mediterraneo" rimarrà ancora per tutto il week end, offrendo ai visitatori l'opportunità di continuare a respirare la magia di questo viaggio immersivo.«Questa collaborazione con Dolce&Gabbana nasce da una profonda affinità elettiva e dalla condivisione delle medesime radici mediterranee - spiega Beppe Nugnes. Per noi, evolvere il concetto di lusso significa saper creare un dialogo con realtà che abbiano una forte identità e una storia autentica. Questa operazione consolida il percorso di Nugnes come un luogo in cui l'eccellenza internazionale si integra armoniosamente con la nostra ricerca di qualità, offrendo ai nostri clienti un progetto estetico coerente e un'esperienza capace di restare impressa nel tempo».