Nugnes conquista Bari: eleganza, design e identità nel cuore del Murattiano

Bari ha abbracciato con entusiasmo l'arrivo di Nugnes, che si è presentato alla città con la sua filosofia di eleganza mediterranea. Nel cuore del Murattiano, il civico 32 di via Nicolò Putignani ha ospitato il primo evento del brand, trasformando la visione di moda, design e lifestyle in un'esperienza concreta e coinvolgente.

L'iniziativa ha riscosso un grande successo, attirando rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle istituzioni, della società mondana e dei media da tutta la Puglia. Un segnale forte del legame che Nugnes ha saputo instaurare nel tempo con il territorio.



Le nuove boutique dall'insegna Nugnes di via Putignani 26, 32, 45 e via Melo da Bari 91 rappresentano tappe importanti di un percorso identitario, in dialogo con il contesto urbano e con la tradizione e l'anima della città. Le vetrine, curate nei minimi dettagli, hanno armonizzato moda, design e cultura.



Per celebrare l'occasione, Nugnes ha coinvolto i designer Finemateria, Gianluca Sigismondi e Stefano Bassan, che hanno presentato il progetto site-specific "Murattiani", un omaggio al quartiere che ospita le boutique. Le installazioni, caratterizzate da tonalità nero, argento e oro, sono state esposte sia negli ambienti interni, raffinati ed essenziali, sia nelle vetrine, in perfetta sintonia con l'identità del brand. Sagome specchianti richiamano la struttura ortogonale del Borgo Murattiano, mentre i volumi delle opere in poliuretano espanso trasmettono un senso di accoglienza e calore. Questo equilibrio tra rigore e ospitalità esprime appieno la visione di Nugnes, che interpreta il retail come luogo di connessione e scambio autentico con la comunità.



Come esplicitato dal designer Giovanni Carone, a Bari in rappresentanza di Finemateria, «Il nuovo store dà forma a un vero e proprio dialogo visivo tra il rigore delle geometrie urbane e il calore mediterraneo».



A rendere l'atmosfera ancora più vibrante ci hanno pensato i dj Picca & Mars, con un set musicale contemporaneo. Il cocktail party, magistralmente curato da Hagakure, e l'eccellenza enologica dei vini delle Cantine San Marzano hanno offerto un'esperienza sensoriale unica.

«L'ospitalità, per noi, non è un dettaglio: è l'anima di tutto ciò che facciamo – ha confidato Beppe Nugnes, ceo del brand. Arrivare a Bari ha significato molto più che aprire nuove boutique: è stato come aprire il cuore alla città, portando qui il nostro modo di vivere il retail come uno spazio aperto, vivo, dove la moda non si limita a vestire, ma dialoga con la cultura, il design e soprattutto con le persone. È il nostro omaggio a una città che incarna perfettamente l'incontro tra Oriente e Occidente. Vogliamo far conoscere la nostra filosofia, fatta di accoglienza autentica, attenzione ai dettagli e bellezza condivisa. Qui da noi, ogni incontro è un'esperienza, ogni sguardo una storia, ogni gesto un invito a sentirsi a casa».

Con questo evento, Nugnes ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo, intrecciando la propria storia con quella di una delle città chiave del Mediterraneo. Un racconto di bellezza e visione internazionale, che ha preso vita nel cuore pulsante di Bari.