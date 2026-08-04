Consiglio Comunale Trani
Consiglio Comunale Trani
Politica

Trani | Commissioni Consiliari Comunali: scatta l'elezione di Presidenti e Vicepresidenti, ecco tutti i nomi

Stamani completato dell'assetto istituzionale di Palazzo Palmieri. La mappa completa dei componenti di ciascun organo e le funzioni di quello che è il vero "motore propulsivo" dell'attività amministrativa

Trani - martedì 4 agosto 2026 10.13
Chiusa la parentesi della complessa seduta del Consiglio Comunale dello scorso 29 luglio – che ha visto l'approvazione di atti finanziari vincolanti come il PEF TARI e la salvaguardia degli equilibri di bilancio – la macchina amministrativa di Trani compie oggi un altro passo decisivo per l'avvio a pieno regime della consiliatura. Sono iniziate questa mattina, martedì 4 agosto, le operazioni formali di nomina e insediamento dei Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Cosa sono e come funzionano le Commissioni Consiliari
Nel sistema di governo degli Enti Locali (disciplinato dall'art. 38 del TUEL e dallo Statuto Comunale), le Commissioni Consiliari rappresentano l'ossatura tecnica e istruttoria dell'intero Consiglio. Composte rispettando il criterio di proporzionalità tra i gruppi di maggioranza e opposizione presenti in aula, esse costituiscono la sede privilegiata in cui si vagliano, si approfondiscono e si emendano le proposte di delibera prima che arrivino al voto finale dell'assise. Le loro funzioni principali si articolano in tre direttrici:
  1. Attività Istruttoria e Preparatoria: Esaminano i bilanci, i regolamenti, i patti territoriali, i piani urbanistici e le manovre fiscali predisposti dalla Giunta e dai Dirigenti, formulando pareri obbligatori ma non vincolanti.
  2. Potere di Iniziativa e Redazione: Possono elaborare autonomamente schemi di regolamento, proposte di delibera e studi da sottoporre al Consiglio Comunale.
  3. Funzione Ispezione e Controllo: Monitorano lo stato di attuazione dei programmi, l'andamento dei lavori pubblici e l'operato delle società partecipate, invitando in audizione assessori, tecnici e dirigenti.
La composizione delle Commissioni Consiliari di Trani con l'indicazione dei Presidenti e V.Presidente eletti:
1^ Commissione: Competenze tematiche: Polizia Locale, Personale, Servizi demografici, Innovazioni tecnologiche, Rapporti con la Provincia, Protezione civile, Diritto alla salute.
  • Maggioranza: Domenico Cognetti (Partito Democratico), Francesca Lestingi (Popolari), PRESIDENTE Antonio Befano (Per Trani).
  • Minoranza: V.PRESIDENTE Roberto Gargiuolo (Fratelli d'Italia), Antonio Loconte (Giacomino Sindaco per Trani).
2^ Commissione. Competenze tematiche: Affari Generali, Contenzioso, Appalti e contratti, Politiche del Lavoro, Agricoltura, Pesca, Artigianato e Commercio.
  • Maggioranza: PRESIDENTE Daniele Santoro (Partito Democratico), Francesca Lestingi (Popolari), Giovanna Pizzichillo (Italia Viva).
  • Minoranza: Carlo Ruggiero (Marinaro Sindaco per Trani), V.PRESIDENTE Michele Centrone (Trani Libera).
3^ Commissione. Competenze tematiche: Attività economico-finanziarie, Bilancio, Patrimonio, Programmazione e contabilità, Economato, Attività tributarie, Aziende e/o Società partecipate.
  • Maggioranza: PRESIDENTE Ines Maria Fabretti (Partito Democratico), Francesco Corallo (Popolari), Francesco Giusto (Popolari).
  • Minoranza: V.PRESIDENTE Ornella Gelso (Fratelli d'Italia), Giacomo Marinaro (Prossimamente Trani).
5^ Commissione. Competenze tematiche: Pubblica istruzione, Cultura, Biblioteca, Marketing territoriale, Turismo, Città slow, Sport, Informazione e PR, Politiche giovanili, Terzo Settore, Servizi sociali, Ufficio di Piano.
  • Maggioranza: PRESIDENTE Vincenzo Topputo (Alleanza Verdi e Sinistra), Nicola Ventura (Partito Democratico), V.PRESIDENTE Sabrina Di Cugno (Italia Viva),
  • Minoranza: Giacomo Marinaro (Prossimamente Trani), Angelo Guarriello (Angelo Guarriello Sindaco).
6^ Commissione (Assetto allargato a 8 componenti). Competenze tematiche: Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia Pubblica.
  • Maggioranza: Federica Cuna (Partito Democratico), PRESIDENTE Amalia Palma (Partito Democratico), Francesca Zitoli (Alleanza Verdi e Sinistra), Domenico Briguglio (Popolari), Giovanni di Leo (Per Trani).
  • Minoranza: V.PRESIDENTE Emanuele Cozzoli (Fratelli d'Italia), Rosa Uva (Prossimamente Trani), Pasquale De Toma (Forza Italia - PPE).
E' stata rinviata al prossimo venerdì 07 agosto l'incontro della 4^ Commissione che si occupa di "Competenze tematiche: Lavori pubblici, Centro storico, Servizi cimiteriali, Giardini, Verde pubblico, Ecologia, Ambiente, Salvaguardia della costa, Viabilità" ed è composta per la Maggioranza: Felice Corraro (Italia Viva), Mariangela Scialandrone (Italia Viva), Michele Di Gregorio (Per Trani) e per la Minoranza: Patrizia Cormio (Giacomino Sindaco per Trani), Raffaella Merra (Angelo Guarriello Sindaco).

Con la formale insediamento e la successiva elezione dei vertici, l'attività consiliare entra pienamente nell'operatività ordinaria, permettendo all'amministrazione di sottoporre i primi dossier strategici all'esame preventivo delle commissioni competenti.
  • Consiglio Comunale (Trani Amm.ve 2026)
Altri contenuti a tema
L’ Editoriale – Scusate il disturbo | No-profit e trasparenza, il Consiglio Comunale di Trani respinge la mozione di Giacomo Marinaro. Cerchiamo di capire cosa è successo L’ Editoriale – Scusate il disturbo | No-profit e trasparenza, il Consiglio Comunale di Trani respinge la mozione di Giacomo Marinaro. Cerchiamo di capire cosa è successo La maggioranza compatta replica: «Misure già coperte dalle leggi anticorruzione, evitare processi alle intenzioni»
Trani, il sindaco Galiano presenta le Linee Programmatiche e Palazzo Palmieri approva il documento strategico 2026-2031 Trani, il sindaco Galiano presenta le Linee Programmatiche e Palazzo Palmieri approva il documento strategico 2026-2031 Il primo cittadino lancia un appello all'aula per una collaborazione trasversale: "Nessun testo blindato, per cambiare rotta serve ascolto e gentilezza"
Consiglio Comunale di Trani | Bilancio blindato sotto il segno del rigore: approvati gli equilibri e la maxi-manovra di assestamento Consiglio Comunale di Trani | Bilancio blindato sotto il segno del rigore: approvati gli equilibri e la maxi-manovra di assestamento L'Amministrazione Galiano ratifica una variazione complessiva da oltre 15 milioni di euro per l'annualità 2026
Consiglio Comunale di Trani | L'Amministrazione Galiano disegna il futuro della Città: approvate le Linee 'Programmatiche di Mandato' 2026-2031 Consiglio Comunale di Trani | L'Amministrazione Galiano disegna il futuro della Città: approvate le Linee 'Programmatiche di Mandato' 2026-2031 Il sindaco ha presentato a Palazzo Palmieri la bussola strategica della nuova amministrazione. Dieci macro-aree per unire centro e periferie, blindare i conti e governare i flussi turistici nel segno del "rebranding"
Consiglio Comunale di Trani | TARI, approvate le nuove tariffe: stangata da 11,6 mln., il 71% del peso sulle spalle delle famiglie con un aumento medio del 4,79% rispetto al 2025 Consiglio Comunale di Trani | TARI, approvate le nuove tariffe: stangata da 11,6 mln., il 71% del peso sulle spalle delle famiglie con un aumento medio del 4,79% rispetto al 2025 Via libera da Palazzo Palmieri al PEF e alla ripartizione della tassa sui rifiuti. Il costo del servizio parzialmente coperto dal recupero dell'evasione. Definito il quadro delle scadenze e delle agevolazioni sociali
Consiglio Comunale di Trani | Chiuso il caso Corallo (Puglia Popolare): pendenze azzerate e convalida ufficiale in aula Consiglio Comunale di Trani | Chiuso il caso Corallo (Puglia Popolare): pendenze azzerate e convalida ufficiale in aula Approvata la delibera di Palazzo Palmieri: il consigliere di Puglia Popolare ha sanato integralmente il debito per tributi e multe prima della scadenza, scongiurando il rischio decadenza
Consiglio Comunale di Trani | Deliberata la composizione delle Commissioni Permanenti: tutto come previsto ecco i nomi della nuova scacchiera politica Consiglio Comunale di Trani | Deliberata la composizione delle Commissioni Permanenti: tutto come previsto ecco i nomi della nuova scacchiera politica L'esito del voto ha ratificato i pre-accordi siglati tra le forze politiche: maggioranza blindata al 60% e una Commissione Urbanistica allargata a otto seggi
Consiglio Comunale di Trani | Cinque mozioni accenderanno il dibattito tra le spinte delle minoranze e l'affondo istituzionale della maggioranza Consiglio Comunale di Trani | Cinque mozioni accenderanno il dibattito tra le spinte delle minoranze e l'affondo istituzionale della maggioranza Decoro, mense scolastiche e trasparenza amministrativa le richieste della lista "Prossimamente", mentre il Partito Democratico sigla l’atto politico più pesante contro l’Autonomia Differenziata
Oikos Trani: «No a discarica e inceneritore»
4 agosto 2026 Oikos Trani: «No a discarica e inceneritore»
Torna “Calice di San Lorenzo”: Trani celebra una notte d'estate tra vino, sapori e cultura
4 agosto 2026 Torna “Calice di San Lorenzo”: Trani celebra una notte d'estate tra vino, sapori e cultura
Trani, Ferragosto a Palazzo Beltrani sotto il segno di Pino Daniele
4 agosto 2026 Trani, Ferragosto a Palazzo Beltrani sotto il segno di Pino Daniele
«Avventura Santa Geffa» torna per la 27ª edizione: dieci giorni tra giochi, amicizia e la scoperta di San Francesco
4 agosto 2026 «Avventura Santa Geffa» torna per la 27ª edizione: dieci giorni tra giochi, amicizia e la scoperta di San Francesco
Trani | Commercio Locale e Turismo nella BAT: Confesercenti e Mario Landriscina tracciano la rotta per il rilancio
4 agosto 2026 Trani | Commercio Locale e Turismo nella BAT: Confesercenti e Mario Landriscina tracciano la rotta per il rilancio
A Trani Fondazione SECA presenta lo spettacolo "Forza Venite Gente ", il musical dedicato a San Francesco
4 agosto 2026 A Trani Fondazione SECA presenta lo spettacolo "Forza Venite Gente", il musical dedicato a San Francesco
Palazzo delle Arti Beltrani inaugura la sezione “Teatro d’Autore” 2026: le ossessioni poetiche di Angelo Mellone vibrano sotto il cielo di San Lorenzo
4 agosto 2026 Palazzo delle Arti Beltrani inaugura la sezione “Teatro d’Autore” 2026: le ossessioni poetiche di Angelo Mellone vibrano sotto il cielo di San Lorenzo
Auto si ribalta sulla statale 16 tra Trani e Barletta: traffico rallentato
3 agosto 2026 Auto si ribalta sulla statale 16 tra Trani e Barletta: traffico rallentato
San Nicola, la festa patronale di Trani rivive negli scatti di Davide Del Mastro
3 agosto 2026 San Nicola, la festa patronale di Trani rivive negli scatti di Davide Del Mastro
Bollino rosso in Puglia, scatta l'allerta per l'ondata di calore
3 agosto 2026 Bollino rosso in Puglia, scatta l'allerta per l'ondata di calore
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.