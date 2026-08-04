Trani | Commissioni Consiliari Comunali: scatta l'elezione di Presidenti e Vicepresidenti, ecco tutti i nomi

Attività Istruttoria e Preparatoria: Esaminano i bilanci, i regolamenti, i patti territoriali, i piani urbanistici e le manovre fiscali predisposti dalla Giunta e dai Dirigenti, formulando pareri obbligatori ma non vincolanti. Potere di Iniziativa e Redazione: Possono elaborare autonomamente schemi di regolamento, proposte di delibera e studi da sottoporre al Consiglio Comunale. Funzione Ispezione e Controllo: Monitorano lo stato di attuazione dei programmi, l'andamento dei lavori pubblici e l'operato delle società partecipate, invitando in audizione assessori, tecnici e dirigenti.

1^ Commissione:

Competenze tematiche: Polizia Locale, Personale, Servizi demografici, Innovazioni tecnologiche, Rapporti con la Provincia, Protezione civile, Diritto alla salute.

Maggioranza: Domenico Cognetti (Partito Democratico), Francesca Lestingi (Popolari), PRESIDENTE Antonio Befano (Per Trani).

Domenico Cognetti (Partito Democratico), Francesca Lestingi (Popolari), Minoranza: V.PRESIDENTE Roberto Gargiuolo (Fratelli d'Italia), Antonio Loconte (Giacomino Sindaco per Trani).

2^ Commissione.

Competenze tematiche: Affari Generali, Contenzioso, Appalti e contratti, Politiche del Lavoro, Agricoltura, Pesca, Artigianato e Commercio.

Maggioranza: PRESIDENTE Daniele Santoro (Partito Democratico) , Francesca Lestingi (Popolari), Giovanna Pizzichillo (Italia Viva).

Francesca Lestingi (Popolari), Giovanna Pizzichillo (Italia Viva). Minoranza: Carlo Ruggiero (Marinaro Sindaco per Trani), V.PRESIDENTE Michele Centrone (Trani Libera).

3^ Commissione.

Competenze tematiche: Attività economico-finanziarie, Bilancio, Patrimonio, Programmazione e contabilità, Economato, Attività tributarie, Aziende e/o Società partecipate.

Maggioranza: PRESIDENTE Ines Maria Fabretti (Partito Democratico) , Francesco Corallo (Popolari), Francesco Giusto (Popolari).

, Francesco Corallo (Popolari), Francesco Giusto (Popolari). Minoranza : V.PRESIDENTE Ornella Gelso (Fratelli d'Italia) , Giacomo Marinaro (Prossimamente Trani).

5^ Commissione.

Competenze tematiche: Pubblica istruzione, Cultura, Biblioteca, Marketing territoriale, Turismo, Città slow, Sport, Informazione e PR, Politiche giovanili, Terzo Settore, Servizi sociali, Ufficio di Piano.

Maggioranza: PRESIDENTE Vincenzo Topputo (Alleanza Verdi e Sinistra) , Nicola Ventura (Partito Democratico), V.PRESIDENTE Sabrina Di Cugno (Italia Viva),

Nicola Ventura (Partito Democratico), Minoranza: Giacomo Marinaro (Prossimamente Trani), Angelo Guarriello (Angelo Guarriello Sindaco).

6^ Commissione (Assetto allargato a 8 componenti).

Competenze tematiche: Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia Pubblica.

Maggioranza: Federica Cuna (Partito Democratico), PRESIDENTE Amalia Palma (Partito Democratico) , Francesca Zitoli (Alleanza Verdi e Sinistra), Domenico Briguglio (Popolari), Giovanni di Leo (Per Trani).

Federica Cuna (Partito Democratico), , Francesca Zitoli (Alleanza Verdi e Sinistra), Domenico Briguglio (Popolari), Giovanni di Leo (Per Trani). Minoranza: V.PRESIDENTE Emanuele Cozzoli (Fratelli d'Italia) , Rosa Uva (Prossimamente Trani), Pasquale De Toma (Forza Italia - PPE).

Chiusa la parentesi della complessa seduta del Consiglio Comunale dello scorso 29 luglio – che ha visto l'approvazione di atti finanziari vincolanti come il PEF TARI e la salvaguardia degli equilibri di bilancio – la macchina amministrativa di Trani compie oggi un altro passo decisivo per l'avvio a pieno regime della consiliatura. Sono iniziate questa mattina, martedì 4 agosto, le operazioni formali di nomina e insediamento deiNel sistema di governo degli Enti Locali (disciplinato dall'art. 38 del TUEL e dallo Statuto Comunale), le Commissioni Consiliari rappresentano l'ossatura tecnica e istruttoria dell'intero Consiglio. Composte rispettando il criterio di proporzionalità tra i gruppi di maggioranza e opposizione presenti in aula, esse costituiscono la sede privilegiata in cui si vagliano, si approfondiscono e si emendano le proposte di delibera prima che arrivino al voto finale dell'assise. Le loro funzioni principali si articolano in tre direttrici:E' stata rinviata al prossimo venerdì 07 agosto l'incontro dellache si occupaCompetenze tematiche: Lavori pubblici, Centro storico, Servizi cimiteriali, Giardini, Verde pubblico, Ecologia, Ambiente, Salvaguardia della costa, Viabilità" ed è composta per laFelice Corraro (Italia Viva), Mariangela Scialandrone (Italia Viva), Michele Di Gregorio (Per Trani) e per laPatrizia Cormio (Giacomino Sindaco per Trani), Raffaella Merra (Angelo Guarriello Sindaco).Con la formale insediamento e la successiva elezione dei vertici, l'attività consiliare entra pienamente nell'operatività ordinaria, permettendo all'amministrazione di sottoporre i primi dossier strategici all'esame preventivo delle commissioni competenti.