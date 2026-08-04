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Trani | Commissioni Consiliari Comunali: scatta l'elezione di Presidenti e Vicepresidenti, ecco tutti i nomi
Stamani completato dell'assetto istituzionale di Palazzo Palmieri. La mappa completa dei componenti di ciascun organo e le funzioni di quello che è il vero "motore propulsivo" dell'attività amministrativa
Trani - martedì 4 agosto 2026 10.13
Chiusa la parentesi della complessa seduta del Consiglio Comunale dello scorso 29 luglio – che ha visto l'approvazione di atti finanziari vincolanti come il PEF TARI e la salvaguardia degli equilibri di bilancio – la macchina amministrativa di Trani compie oggi un altro passo decisivo per l'avvio a pieno regime della consiliatura. Sono iniziate questa mattina, martedì 4 agosto, le operazioni formali di nomina e insediamento dei Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.
Cosa sono e come funzionano le Commissioni Consiliari
Nel sistema di governo degli Enti Locali (disciplinato dall'art. 38 del TUEL e dallo Statuto Comunale), le Commissioni Consiliari rappresentano l'ossatura tecnica e istruttoria dell'intero Consiglio. Composte rispettando il criterio di proporzionalità tra i gruppi di maggioranza e opposizione presenti in aula, esse costituiscono la sede privilegiata in cui si vagliano, si approfondiscono e si emendano le proposte di delibera prima che arrivino al voto finale dell'assise. Le loro funzioni principali si articolano in tre direttrici:
La composizione delle Commissioni Consiliari di Trani con l'indicazione dei Presidenti e V.Presidente eletti:
1^ Commissione: Competenze tematiche: Polizia Locale, Personale, Servizi demografici, Innovazioni tecnologiche, Rapporti con la Provincia, Protezione civile, Diritto alla salute.
Con la formale insediamento e la successiva elezione dei vertici, l'attività consiliare entra pienamente nell'operatività ordinaria, permettendo all'amministrazione di sottoporre i primi dossier strategici all'esame preventivo delle commissioni competenti.
Cosa sono e come funzionano le Commissioni Consiliari
Nel sistema di governo degli Enti Locali (disciplinato dall'art. 38 del TUEL e dallo Statuto Comunale), le Commissioni Consiliari rappresentano l'ossatura tecnica e istruttoria dell'intero Consiglio. Composte rispettando il criterio di proporzionalità tra i gruppi di maggioranza e opposizione presenti in aula, esse costituiscono la sede privilegiata in cui si vagliano, si approfondiscono e si emendano le proposte di delibera prima che arrivino al voto finale dell'assise. Le loro funzioni principali si articolano in tre direttrici:
- Attività Istruttoria e Preparatoria: Esaminano i bilanci, i regolamenti, i patti territoriali, i piani urbanistici e le manovre fiscali predisposti dalla Giunta e dai Dirigenti, formulando pareri obbligatori ma non vincolanti.
- Potere di Iniziativa e Redazione: Possono elaborare autonomamente schemi di regolamento, proposte di delibera e studi da sottoporre al Consiglio Comunale.
- Funzione Ispezione e Controllo: Monitorano lo stato di attuazione dei programmi, l'andamento dei lavori pubblici e l'operato delle società partecipate, invitando in audizione assessori, tecnici e dirigenti.
La composizione delle Commissioni Consiliari di Trani con l'indicazione dei Presidenti e V.Presidente eletti:
1^ Commissione: Competenze tematiche: Polizia Locale, Personale, Servizi demografici, Innovazioni tecnologiche, Rapporti con la Provincia, Protezione civile, Diritto alla salute.
- Maggioranza: Domenico Cognetti (Partito Democratico), Francesca Lestingi (Popolari), PRESIDENTE Antonio Befano (Per Trani).
- Minoranza: V.PRESIDENTE Roberto Gargiuolo (Fratelli d'Italia), Antonio Loconte (Giacomino Sindaco per Trani).
- Maggioranza: PRESIDENTE Daniele Santoro (Partito Democratico), Francesca Lestingi (Popolari), Giovanna Pizzichillo (Italia Viva).
- Minoranza: Carlo Ruggiero (Marinaro Sindaco per Trani), V.PRESIDENTE Michele Centrone (Trani Libera).
- Maggioranza: PRESIDENTE Ines Maria Fabretti (Partito Democratico), Francesco Corallo (Popolari), Francesco Giusto (Popolari).
- Minoranza: V.PRESIDENTE Ornella Gelso (Fratelli d'Italia), Giacomo Marinaro (Prossimamente Trani).
- Maggioranza: PRESIDENTE Vincenzo Topputo (Alleanza Verdi e Sinistra), Nicola Ventura (Partito Democratico), V.PRESIDENTE Sabrina Di Cugno (Italia Viva),
- Minoranza: Giacomo Marinaro (Prossimamente Trani), Angelo Guarriello (Angelo Guarriello Sindaco).
- Maggioranza: Federica Cuna (Partito Democratico), PRESIDENTE Amalia Palma (Partito Democratico), Francesca Zitoli (Alleanza Verdi e Sinistra), Domenico Briguglio (Popolari), Giovanni di Leo (Per Trani).
- Minoranza: V.PRESIDENTE Emanuele Cozzoli (Fratelli d'Italia), Rosa Uva (Prossimamente Trani), Pasquale De Toma (Forza Italia - PPE).
Con la formale insediamento e la successiva elezione dei vertici, l'attività consiliare entra pienamente nell'operatività ordinaria, permettendo all'amministrazione di sottoporre i primi dossier strategici all'esame preventivo delle commissioni competenti.