Consiglio Comunale di Trani
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Politica

Consiglio Comunale di Trani | Deliberata la composizione delle Commissioni Permanenti: tutto come previsto ecco i nomi della nuova scacchiera politica

L'esito del voto ha ratificato i pre-accordi siglati tra le forze politiche: maggioranza blindata al 60% e una Commissione Urbanistica allargata a otto seggi

Trani - mercoledì 29 luglio 2026 19.50
Il Consiglio Comunale in corso oggi, mercoledì 29 luglio, ha formalizzato senza sorprese i nomi inseriti nella proposta ufficiale n. 77, risultato di intese già siglate tra i Capigruppo, azzerando di fatto ogni incertezza sul voto d'aula. L'architettura risponde ai criteri di proporzionalità previsti dallo Statuto. Per garantire la governabilità, alla coalizione di maggioranza viene riservata una quota fissa non inferiore al 60% dei seggi in ciascun organo, assicurando al contempo la presenza di almeno un esponente per ognuna delle tre coalizioni principali presenti in assise. La scacchiera prevede una formula standard a 5 componenti (3 di maggioranza e 2 di opposizione) per le prime cinque commissioni. L'unica eccezione strategica riguarda la Sesta Commissione (Urbanistica), elevata a 8 componenti (5 di maggioranza e 3 di minoranza) per gestire la complessità tecnica della materia.

La composizione bloccata delle 6 Commissioni Permanenti . Di seguito l'elenco dei consiglieri pronti a occupare i rispettivi seggi subito dopo il voto di questo pomeriggio:
1^ Commissione. Competenze tematiche: Polizia Locale, Personale, Servizi demografici, Innovazioni tecnologiche, Rapporti con la Provincia, Protezione civile, Diritto alla salute.
  • Maggioranza: Domenico Cognetti (Partito Democratico), Francesca Lestingi (Popolari), Antonio Befano (Per Trani).
  • Minoranza: Roberto Gargiuolo (Fratelli d'Italia), Antonio Loconte (Giacomino Sindaco per Trani).
2^ Commissione. Competenze tematiche: Affari Generali, Contenzioso, Appalti e contratti, Politiche del Lavoro, Agricoltura, Pesca, Artigianato e Commercio.
  • Maggioranza: Daniele Santoro (Partito Democratico), Francesca Lestingi (Popolari), Giovanna Pizzichillo (Italia Viva).
  • Minoranza: Carlo Ruggiero (Marinaro Sindaco per Trani), Michele Centrone (Trani Libera).
3^ Commissione. Competenze tematiche: Attività economico-finanziarie, Bilancio, Patrimonio, Programmazione e contabilità, Economato, Attività tributarie, Aziende e/o Società partecipate.
  • Maggioranza: Ines Maria Fabretti (Partito Democratico), Francesco Corallo (Popolari), Francesco Giusto (Popolari).
  • Minoranza: Ornella Gelso (Fratelli d'Italia), Giacomo Marinaro (Prossimamente Trani).
4^ Commissione. Competenze tematiche: Lavori pubblici, Centro storico, Servizi cimiteriali, Giardini, Verde pubblico, Ecologia, Ambiente, Salvaguardia della costa, Viabilità.
  • Maggioranza: Felice Corraro (Italia Viva), Mariangela Scialandrone (Italia Viva), Michele Di Gregorio (Per Trani).
  • Minoranza: Patrizia Cormio (Giacomino Sindaco per Trani), Raffaella Merra (Angelo Guarriello Sindaco).
5^ Commissione. Competenze tematiche: Pubblica istruzione, Cultura, Biblioteca, Marketing territoriale, Turismo, Città slow, Sport, Informazione e PR, Politiche giovanili, Terzo Settore, Servizi sociali, Ufficio di Piano.
  • Maggioranza: Nicola Ventura (Partito Democratico), Sabrina Di Cugno (Italia Viva), Vincenzo Topputo (Alleanza Verdi e Sinistra).
  • Minoranza: Giacomo Marinaro (Prossimamente Trani), Angelo Guarriello (Angelo Guarriello Sindaco).
6^ Commissione (Assetto allargato a 8 componenti). Competenze tematiche: Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia Pubblica.
  • Maggioranza: Federica Cuna (Partito Democratico), Amalia Palma (Partito Democratico), Francesca Zitoli (Alleanza Verdi e Sinistra), Domenico Briguglio (Popolari), Giovanni di Leo (Per Trani).
  • Minoranza: Emanuele Cozzoli (Fratelli d'Italia), Rosa Uva (Prossimamente Trani), Pasquale De Toma (Forza Italia - PPE).
Questo è il quadro politico, il riepilogo dei consiglieri per Partito e Movimento
- Forze di Maggioranza:
  • Partito Democratico (PD): Domenico Cognetti, Daniele Santoro, Ines Maria Fabretti, Nicola Ventura, Federica Cuna, Amalia Palma.
  • Popolari: Francesca Lestingi, sarà componente di due commissioni, Francesco Corallo, Francesco Giusto, Domenico Briguglio.
  • Italia Viva: Giovanna Pizzichillo, Felice Corraro, Mariangela Scialandrone, Sabrina Di Cugno.
  • Per Trani: Antonio Befano, Michele Di Gregorio, Giovanni di Leo.
  • Alleanza Verdi e Sinistra (AVS): Vincenzo Topputo, Francesca Zitoli.
- Forze di Minoranza / Opposizione:
  • Fratelli d'Italia (FdI): Roberto Gargiuolo, Ornella Gelso, Emanuele Cozzoli.
  • Prossimamente Trani: Giacomo Marinaro, sarà componente di due commissioni, e Rosa Uva.
  • Giacomino Sindaco per Trani: Antonio Loconte, Patrizia Cormio.
  • Angelo Guarriello Sindaco: Raffaella Merra, Angelo Guarriello.
  • Marinaro Sindaco per Trani: Carlo Ruggiero.
  • Trani Libera: Michele Centrone.
  • Forza Italia - PPE: Pasquale De Toma.
Verso l'insediamento: l'elezione dei Presidenti
L'atto votato oggi a Palazzo Palmieri è stato dichiarato immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL) per consentire l'avvio immediato dei lavori istruttori sulle prossime delibere cittadine. Una volta approvato l'elenco dei componenti, si aprirà la fase dell'insediamento vero e proprio. Spetterà al Presidente del Consiglio Comunale convocare la prima seduta di ciascun organo permanente. Sarà in quella sede che ogni Commissione procederà, tramite votazione interna, a eleggere il proprio Presidente e il proprio Vice Presidente, completando definitivamente l'assetto operativo per questo inizio di mandato amministrativo.
  • Consiglio Comunale (Trani Amm.ve 2026)
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