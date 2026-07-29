Al via "Oltre le Mura": quasi 390 mila euro per formare digitalmente 100 detenuti

Prende ufficialmente il via "Oltre le Mura: Competenze Digitali per Ricominciare", il progetto selezionato e finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale nell'ambito del Bando Fuoriclasse, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute attraverso lo sviluppo delle competenze digitali.L'iniziativa, del valore complessivo di 389.355,80 euro, sarà realizzata presso la Casa Circondariale di Trani e coinvolgerà 100 persone detenute, offrendo un percorso integrato di formazione, orientamento e accompagnamento al reinserimento della durata di 18 mesi.L'obiettivo è semplice quanto ambizioso: trasformare il periodo della detenzione in un'occasione concreta di crescita personale e professionale, affinché le competenze acquisite possano diventare uno strumento di autonomia e una reale opportunità di accesso al mercato del lavoro.IL BANDO FUORICLASSE: INVESTIRE NELLE PERSONE PER RIDURRE LA RECIDIVA"Oltre le Mura" è uno dei 26 progetti selezionati a livello nazionale nell'ambito del Bando Fuoriclasse, promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale, in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il CNEL, per rafforzare le competenze digitali delle persone detenute. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che l'accesso alla formazione rappresenti uno dei più efficaci strumenti di prevenzione della recidiva. Oggi soltanto una minima parte della popolazione detenuta partecipa a percorsi di formazione professionale e ancora meno beneficia di attività dedicate alle competenze digitali. Al contrario, numerose evidenze dimostrano come il lavoro e la formazione costituiscano elementi determinanti per favorire il reinserimento sociale e ridurre significativamente il rischio di reiterazione dei reati.IL PROGETTOIl percorso prevede 170 ore di attività formative per ognuna delle cinque edizioni, suddivise tra competenze digitali e sviluppo delle competenze trasversali. Le attività digitali accompagneranno i partecipanti dall'alfabetizzazione informatica fino all'utilizzo consapevole degli strumenti di produttività digitale, del cloud computing, della sicurezza informatica e delle più recenti applicazioni dell'intelligenza artificiale.Parallelamente saranno sviluppate le cosiddette life skills e soft skills: capacità relazionali, comunicazione efficace, gestione delle emozioni, problem solving e lavoro di squadra, competenze oggi considerate indispensabili per affrontare con successo qualsiasi percorso di inclusione lavorativa. Il progetto mira inoltre al conseguimento di una certificazione informatica riconosciuta a livello internazionale (ECDL o EIPASS), immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Per favorire la frequenza e contrastare il rischio di abbandono, ai partecipanti sarà riconosciuta un'indennità di partecipazione pari a 3,50 euro per ogni ora di formazione frequentata.DAL CARCERE AL TERRITORIO"Oltre le Mura" non termina con la conclusione delle attività formative.Uno degli elementi maggiormente innovativi del progetto consiste nella costruzione di un Hub territoriale per il reinserimento, attraverso il quale cooperative sociali, imprese, enti del Terzo Settore e istituzioni collaboreranno per creare concrete opportunità occupazionali per le persone in uscita dal percorso detentivo. Saranno realizzati incontri con il sistema produttivo locale, attività di orientamento specialistico, analisi dei fabbisogni professionali e percorsi di accompagnamento al lavoro, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), così da garantire continuità tra il percorso svolto all'interno dell'Istituto e il successivo reinserimento nella comunità.UNA RETE AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀIl progetto è promosso da IFOR PMI Prometeo Puglia ETS, ente capofila accreditato dalla Regione Puglia per la formazione professionale e le politiche attive del lavoro, insieme ad una rete di partner che mette a disposizione competenze complementari. Accanto ad IFOR operano NODE Società Cooperativa, Digital Innovation Hub specializzato nella formazione digitale, Confcooperative Bari-BAT, impegnata nel raccordo con il sistema cooperativo e imprenditoriale, Terre Solidali Impresa Sociale, responsabile delle attività di orientamento e sviluppo delle competenze trasversali, e la Casa Circondariale di Trani, partner istituzionale fondamentale per la realizzazione delle attività e per il coinvolgimento dei destinatari.FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE IMPRESA SOCIALEIl Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell'ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell'automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell'economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità.L'obiettivo è sperimentare progetti di formazione e inclusione digitale e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it