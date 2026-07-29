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Festa patronale 2026, i bambini diventano "piccoli pellegrini": arriva "Sulle Orme del Pellegrino

Venerdì 31 luglio, in occasione della Notte di San Nicola, l'associazione Tranensis propone un percorso gratuito tra i luoghi simbolo del Santo Patrono

Trani - mercoledì 29 luglio 2026
In occasione della festa patronale 2026, l'associazione Tranensis propone "Sulle Orme del Pellegrino", un evento gratuito dedicato ai bambini per riscoprire la vita di San Nicola attraverso i luoghi più significativi della città.

L'appuntamento è per venerdì 31 luglio 2026 durante la "Notte di San Nicola".
Ore 19.30 – Raduno in Piazza Libertà

Da qui partirà un percorso pensato appositamente per i più piccoli che desiderano iscriversi e diventare "piccoli pellegrini" per una sera. Con la guida dei volontari di Tranensis, i bambini visiteranno tre tappe fondamentali legate al culto del Santo Patrono:

- La Statua di San Nicola sul porto – eretta in occasione del IX Centenario della traslazione delle reliquie, 1994
- La Chiesetta di San Nicolino
- La Basilica Cattedrale di Trani

Un cammino esperienziale tra racconti, simboli e bellezza, per far vivere ai bambini il cuore della tradizione tranese e il significato della devozione a San Nicola.

La partecipazione è aperta a tutti i bambini. Per iscrizioni e informazioni: 346745 5706 oppure 3287614746

"Con 'Sulle Orme del Pellegrino' vogliamo donare ai bambini di Trani la possibilità di toccare con mano la propria storia – dichiara l'associazione Tranensis –. Camminare nei luoghi di San Nicola è il modo più bello per farli sentire parte della festa e custodi della memoria della nostra città."
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