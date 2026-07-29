Disinfestazione blatte
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Attualità

Blatte, Acquedotto Pugliese rafforza gli interventi e attiva un modulo online per le segnalazioni

Più risorse per la sanificazione della rete fognaria e un nuovo web form su aqp.it per consentire ai cittadini di segnalare le infestazioni

Trani - mercoledì 29 luglio 2026
Acquedotto Pugliese potenzia le attività di sanificazione con ulteriori risorse sul territorio e introduce su aqp.it un web form dedicato alle segnalazioni di blatte, uno strumento semplice e immediato che consente ai cittadini di comunicare con precisione la presenza di infestazioni, indicando luogo, condizioni riscontrate e informazioni utili agli interventi.
Il potenziamento riguarda gli interventi puntuali attivati sulla base delle segnalazioni e delle richieste delle amministrazioni locali e dei cittadini, che si aggiungono alla programmazione ordinaria delle attività di sanificazione.
La deblattizzazione è parte delle attività di sanificazione della rete fognaria nera gestita da AQP. Gli interventi sulla rete pubblica risultano, tuttavia, più efficaci se accompagnati da un'attività di coordinamento: i Comuni si occupano della fogna bianca e delle aree pubbliche e ai privati spetta la manutenzione delle reti interne, come scantinati, fosse settiche e impianti condominiali.
Anche i comportamenti quotidiani incidono: residui alimentari, rifiuti abbandonati e scarti di cibo favoriscono la proliferazione degli insetti. Per questo il servizio richiede una collaborazione attiva tra Acquedotto Pugliese, amministrazioni locali, cittadini ed esercizi di ristorazione.
La proliferazione delle blatte è influenzata anche da fattori ambientali: inverni più miti, aumento delle temperature, disponibilità di residui alimentari, riduzione dei predatori naturali e crescente resistenza agli insetticidi. Nonostante il fenomeno, le blatte presenti in Italia non pungono né mordono e non sono vettori specifici di malattie
  • blatte
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