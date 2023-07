Attenzione a dove mettete i piedi...scarafaggi allo scoperto

Alla celebre movida tranese hanno ultimamente deciso di prendere parte anche gli scarafaggi (o blatte). In realtà accade ogni anno, ogni estate, e le segnalazioni da parte dei lettori sono numerosissime.Insomma, come praticamente accade all'arrivo della stagione calda, è iniziato quel periodo in cui gli scarafaggi escono allo scoperto dalle fognature, costringendo la gente a camminare a zig zag o a effettuare salti mortali per evitarli. C'è che cerca di difendersi circondando la propria attività o abitazione con insetticidi in polvere bianca, o chi "chiude" le uscite dei tombini con del nastro adesivo.Per chi infine pensa alla "facile ed immediata soluzione" di schiacciarli, si consiglia vivamente di evitarlo. Fra il serio ed il faceto, pare infatti che nel momento in cui si pesta l'insetto, è possibile che esso rilasci nell'ambiente batteri potenzialmente dannosi, e causare in chi li inala attacchi d'asma o allergie, per non parlare poi della possibilità di trovarsi sotto la scarpa uova infinitamente piccole, rilasciate dal "corpo dell'insetto", che ne permetteranno la riproduzione.L' augurio è che si riesca al più presto a portare avanti azioni mirate alla disinfestazione, naturalmente da parte degli enti competenti alla salute ed all'igiene pubblica: meglio prevenire che curare, e gli insetti non sono graditi ospiti della città.