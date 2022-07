B(L)attiti Live? Trani invasa dagli scarafaggi

Social Video 40 secondi Blatte da un tombino a Trani

I video arrivano da praticamente tutti i quartieri della città: soprattutto i commercianti con i locali a piano strada sono sempre più in difficoltà a causa di una vera e propria invasione.Escono uno dopo l'altro dai tombini delle fognature questi insetti che sicuramente spaventano a causa non solo del brutto aspetto ma soprattutto per la associazione alla sporcizia, alla incuria, alla fogna, appunto. "Ho dovuto chiudere il negozio questa mattina perché davvero non sapevo come fermarli: fosse entrata una donna in stato interessante non so come sarebbe andata a finire, dopo che ho visto la reazione di clienti schizzate in modo terrorizzato", ha dichiarato una esercente una attività su Corso Vittorio Emanuele.diversi commercianti stanno provando a coprire le Fessure dei tombini con grossi pezzi di scotch, con scarsi risultati punto e virgola intanto ci si informa su metodi più efficaci del semplice sversamento di veleno blatticida nelle fogne che evidentemente altro risultato non producono che spingere gli insetti in enorme quantità verso la superficie stradale e quindi l'interno dei negozi e addirittura delle case : "Io me li sono trovati anche sul letto!!", ha dichiarato un'altra persona che ha mandato la sua testimonianza; "per la disperazione ho tappato tutti i lavandini, i water e non faccio altro che pulire e disinfettare la casa ma non serve a nulla".Qualcuno intanto ipotizza il metodo - utilizzato in molte grandi città - dell'asfissia, "iniettando" nelle fogne gas letale che addormenta gli insetti e contestualmente li lascia sepolti lì, dove abitualmente vivono . Varrebbe la pena ,a questo punto, probabilmente, informarsi su questo tipo di modalità. Di questi B(L)attiti Live - ci si perdoni la battuta - la Città farebbe sicuramente molto volentieri a meno