Blat-Attacks: le parole del vicesindaco Ferrante sulla situazione

Tra gli, (se pur in negativo), delle, si può dire che le celebririentrino decisamenteSe pur lasiadi tutte le estati, (per svariate ragioni: condizioni climatiche, sporcizia, umidità e chi più ne ha ne metta), e riguardi anche altre città, a Trani sta divenendo".Per fornire qualche "" in più" della, è, ai nostri microfoni, il: ", da parte dista", chiarisce Ferrante, per poi porre unsulla "": "A, il 15, scadevache prevedeva, a carico die dei, disuie condutture di".Da notare come tra le zone in cui si concentrano le blatte, figurerebbero anche i tratti di marciapiede o condutture immediatamente prossime a edifici condominiali.Ciò potrebbe far sorgeresu ciò che sarebbe di loro competenza."Se oggi un condominio chiama chiedendo l'intervento di Amiu, questa chiederà al condominio la fattura dell'intervento che andava effettuato entro scadenza" spiega il vicesindaco.Viene quindi chiarita la "".Ciò fa capire come ildebba essere "": il privato ed il pubblico, che agiscono in un tutt'uno che dovrebbe giovare poi a tutti. (Troppo bello per essere vero però...).Da non dimenticare tuttavia ledel Sindaco, inai nostri microfoni, sulla questione, di qualche settimana fa: "Vero che fa particolarmente caldo e che non piove da troppi giorni, ma le segnalazioni sono davvero troppe. Abbiamo verificato che non riguardano la fogna bianca di competenza del Comune per il tramite di Amiu ma che, per cui ho chiesto ad Acquedotto Pugliese di intervenire per provare a gestire una situazione straordinaria che vede la città invasa da blatte".Un, tra quelli pubblici e privati, che dunque hanno" di quest'anno.Tuttavia continua a essereunache a questo punto si potrebbe definire "":, con qualche intervento in più, e, rispettando ordinanze varie qualora non sia ovviamente già stato fatto.