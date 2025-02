Aperte le porte Cinema Teatro Impero di Trani: "La prima grande acquisizione fatta dalla città di Trani credo negli ultimi 50 anni"

Social Video 10 minuti Cinema Impero, conferenza stampa del Sindaco Amedeo Bottaro

Ritornano finalmente ad accendersi le luci, se pur ci vorrà qualche tempo per quelle di scena e per i proiettori, e ritornano a rimbombare i passi nel cuore delper la prima conferenza stampa di inaugurazione dell'immobile passato nella giornata del 26 febbraio 2025 alla proprietà dell'ente Comune di Trani. "Noi siamo convinti di aver fatto la scelta migliore - ha detto il Sindacoin conferenza stampa - vi devo anche dire la verità, un suolo di 1.300 metri quadrati nel pieno centro di cittadino, soltanto il suolo, non costerebbe 900 mila euro, quindi obiettivamente pensiamo di aver fatto dal punto di vista economico finanziario la scelta migliore, non a caso è l'agenzia delle entrate che ci ha attestato questo prezzo nonostante la proprietà avesse chiesto 1.400.000 euro per acquistare questa struttura. L' Agenzia delle entrate ha stimato in 931 mila euro, il valore e noi l'abbiamo pagato 930 mila euro, abbiamo risparmiato anche un mila euro rispetto a quanto ci ha detto l'agenzia delle entrate. Noi riteniamo che sia dal punto di vista economico-finanziario, oltre che strategico per la città, sia una scelta fondamentale. È chiaro che non piacerà a tutti, non potrà piacere a tutti, non piaceva a tutti. Io penso che - ha concluso il- gran parte della città sia assolutamente favorevole a questo tipo di iniziativa e vi devo dire la verità, è un po' il feedback che sto ricevendo in questi giorni".Tra le opzioni sviscerate per provare a consentire una più immediata riapertura non mancherebbe quella di una "iniziale riapertura parziale" con precedenza alla sala le cui condizioni sono migliori, ma è ancora tutto da vedere, con il costante augurio di non scivolare troppo in lungaggini, alla domanda se si potesse quantificare più o meno il tempo di riapertura?ha così risposto: "No, mi fate dare una notizia sbagliata, quello che posso dire è il più breve tempo possibile, stiamo già dando un incarico per provare a verificare le attività, le opere di consolidamento anche parziale che possono rendere fruibile anche soltanto una parte della struttura, quello che mi sento di dire è che proveremo a far questo, cioè che per velocizzare i tempi possiamo pensare anche soltanto ad un inizio parziale della struttura proprio perché abbiamo voglia di riaprire nel più breve tempo possibile".L'altro tema affrontato in conferenza stampa ha riguardato i costi della ristrutturazione, ilè già fatto carico di quelli dell'acquisto con un mutuo trentennale, c'è per questo l'impegno della Regione Puglia, ma è urgente attivarlo prima delle prossime elezioni regionali: "Io vorrei chiudere almeno per uno dei due finanziamenti regionali relativi alle due strutture ( l'altra è il Supercinema di prossimo acquisto) prima che si vada elezioni in Regione e prima che vada elezioni anche il Comune perché vorrei portare a termine come nel mio mandato questo compito. Quindi accelereremo non appena avremo concluso l'acquisto anche Supercinema sicuramente con la definizione del finanziamento da parte della Regione vi devo dire che stiamo ragionando invece su un altro finanziamento questa volta ministeriale che potrebbe ben adattarsi a una delle due strutture. Siamo pronti -- la storia di questi miei dieci anni dimostrano che l'ultimo dei problemi è ottenere i finanziamenti».