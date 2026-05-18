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Turismo

Imposta di soggiorno a Trani, il 19 maggio corso online per i gestori delle strutture ricettive

Attivo il nuovo portale telematico del Comune per dichiarazioni, registrazione presenze e pagamenti dell’imposta di soggiorno. Previsto un periodo transitorio senza sanzioni fino al 30 novembre 2026.

Trani - lunedì 18 maggio 2026 16.31
Il Comune di Trani mette a disposizione il portale web che consente ai gestori di strutture ricettive di calcolare, dichiarare e versare telematicamente l'imposta comunale. Permette la registrazione delle presenze, l'invio delle dichiarazioni periodiche, il pagamento tramite pagoPA e la gestione degli adempimenti normativi relativi all'Imposta di Soggiorno.

L'imposta di Soggiorno nel Comune di Trani entrerà in vigore dal prossimo 1° maggio; in sede di prima applicazione è però previsto un periodo transitorio: i gestori potranno registrarsi al portale entro il 30 novembre 2026 senza applicazione di sanzioni. Tale regime transitorio si applicherà anche agli obblighi di comunicazione dei dati degli ospiti e al primo versamento previsto per luglio 2026.
È stato all'uopo organizzato un corso di formazione on-line rivolto ai gestori di strutture ricettive per l'utilizzo del suddetto portale web. Il corso si terrà il giorno 19 maggio p.v., dalle ore 15:30.
Si riporta di seguito il link per parteciparvi: https://meet.goto.com/789260885

Si precisa che, dopo la diretta, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (nella sezione Portale del Contribuente) la registrazione del corso.
In allegato alla presente comunicazione si pubblica in un unico allegato la guida utile per l'utilizzo del Portale, il Regolamento ICS e le tariffe ICS approvate.
Con questa comunicazione, il Comune intende garantire la massima chiarezza nella fase di prima applicazione dell'imposta di soggiorno, promuovendo un rapporto di collaborazione con gli operatori del settore turistico. Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile scrivere una email all'indirizzo: responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it
Note imposta di soggiorno TraniDocumento PDF
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