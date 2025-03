Luci al parco di via delle Tufare, iniziati i lavori di implementazione

Sebbene non sia stato ancora ultimato il percorso di sostituzione di tutti i 5.966 punti luce presenti in città (in alcune zone si attende l'autorizzazione della Soprintendenza), l'Amministrazione comunale ha condiviso con la società City Green Linght (dal 2023 nuovo gestore del sistema locale di illuminazione pubblica) una serie di interventi di implementazione non più procrastinabili.Da alcuni giorni, tecnici e operai della società sono in attività nel parco di via delle Tufare dove si sta completando un importante intervento di incremento di punti luce: 28 pali in aggiunta agli esistenti, a copertura dell'intero perimetro del parco, più volte oggetto nelle ore serali di atti di vandalismo. Non solo. terminate le attività in via delle Tufare, sono stati concordati ulterori interventi tra cui quello nell'area del parco Petrarota (villa Bini), spesso balzato alle cronache cittadine per analoghi episodi che nulla hanno a che vedere col decoro pubblico.