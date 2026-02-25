Conferenza stampa del vicesindaco Fabrizio Ferrante

È stata convocata per domattina, giovedì 26 febbraio alle ore 9, presso il Comune di Trani (2° piano, via Tenente Luigi Morrico, 2), una conferenza stampa indetta dal vicesindaco. La comunicazione arriva all'indomani della chiusura del tavolo del centrosinistra che ha designato il prof.quale candidato sindaco della città di Trani. Una scelta che ha segnato un passaggio politico atteso e che, secondo diversi osservatori, avrebbe potuto coinvolgere lo stesso Ferrante tra i nomi in campo. Al momento non filtrano anticipazioni sui contenuti dell'incontro con la stampa. Domani mattina si conosceranno le valutazioni e le eventuali determinazioni del vicesindaco alla luce delle recenti decisioni politiche.