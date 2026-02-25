Trani - Fabrizio Ferrante. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani - Fabrizio Ferrante. Foto Tonino Lacalamita
Conferenza stampa del vicesindaco Fabrizio Ferrante

Nessuna anticipazione sui contenuti dopo il tavolo del centrosinistra che ha scelto Galiano candidato sindaco

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026 12.56
È stata convocata per domattina, giovedì 26 febbraio alle ore 9, presso il Comune di Trani (2° piano, via Tenente Luigi Morrico, 2), una conferenza stampa indetta dal vicesindaco Fabrizio Ferrante. La comunicazione arriva all'indomani della chiusura del tavolo del centrosinistra che ha designato il prof. Marco Galiano quale candidato sindaco della città di Trani. Una scelta che ha segnato un passaggio politico atteso e che, secondo diversi osservatori, avrebbe potuto coinvolgere lo stesso Ferrante tra i nomi in campo. Al momento non filtrano anticipazioni sui contenuti dell'incontro con la stampa. Domani mattina si conosceranno le valutazioni e le eventuali determinazioni del vicesindaco alla luce delle recenti decisioni politiche.
