Piazza Gradenigo, lavori in corso. Ferrante: «Altro che cantiere sospeso»

Nella mattinata di oggi, mezzi e operai sono tornati in azione in piazza Gradenigo, dove proseguono i lavori di riqualificazione dell'area. A smentire le voci su un presunto blocco del cantiere è il vicesindaco Fabrizio Ferrante che ha voluto ribadire l'impegno dell'Amministrazione.



"Stamattina mezzi e uomini al lavoro in piazza Gradenigo... niente male per un cantiere che, a detta di alcuni, sarebbe sospeso", ha dichiarato Ferrante. "Un'opera pubblica richiede sacrifici, pazienza, tempo. Molti minimizzano e hanno sempre da ridire, ma oramai siamo abituati".



Il vicesindaco ha poi aggiunto: "Chi amministra non può perdere tempo in inutili polemiche. Il tempo va dedicato a fare, nell'interesse dei cittadini che chiedono solo una cosa: vedere migliorata la propria città. E quei cittadini, va detto, sono la stragrande maggioranza".



I lavori in piazza Gradenigo fanno parte di un più ampio piano di riqualificazione urbana messo in campo dall'Amministrazione comunale.