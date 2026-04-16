Amministrative, accolta la richiesta di Ferrante: scrutatori scelti per sorteggio

La richiesta formaleha inciso in maniera determinante sull'organizzazione delle prossime elezioni amministrative, orientando la scelta verso il sorteggio degli scrutatori come modalità di nomina.A seguito del quesito posto alla Prefettura, infatti, è emerso che, pur restando legittima la designazione diretta, il ricorso all'estrazione casuale rappresenta la soluzione più adeguata per assicurare trasparenza e imparzialità. Un'indicazione che il Comune ha deciso di seguire anche alla luce della particolare situazione della commissione elettorale comunale: tre dei quattro componenti, ad eccezione del sindaco Amedeo Bottaro, risultano candidati al consiglio comunale, circostanza che ha sollevato osservazioni.Il sorteggio, tuttavia, non riguarderà automaticamente tutti gli iscritti all'albo degli scrutatori. Saranno infatti coinvolti soltanto coloro che manifesteranno preventivamente la propria disponibilità. A tal fine, il Comune ha pubblicato un apposito avviso: gli interessati dovranno inviare entro il 20 aprile una Pec all'ufficio elettorale, indicando nell'oggetto "manifestazione di interesse per la nomina a scrutatore nelle elezioni amministrative 2026".La data della seduta pubblica per l'estrazione sarà resa nota tramite manifesto affisso in città e pubblicato sull'albo pretorio almeno due giorni prima. Successivamente, i cittadini selezionati riceveranno la notifica ufficiale. Per quanto riguarda gli impegni, gli scrutatori dovranno essere presenti a partire dalle ore 16 di sabato 23 maggio per l'insediamento dei seggi, proseguendo domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 fino al termine delle operazioni di scrutinio. In caso di turno di ballottaggio, le attività si ripeteranno nelle giornate del 6, 7 e 8 giugno con le stesse modalità.