Ferrante: «Più ore agli studenti con disabilità grave, finalmente un’assistenza personalizzata e giusta»

Importanti novità per l'assistenza specialistica destinata agli alunni con disabilità nelle scuole del territorio. A rispondere alle polemiche di queste ore è il vicesindaco Fabrizio Ferrante che evidenzia i primi risultati positivi derivanti dalla nuova applicazione del regolamento, frutto della collaborazione tra l'équipe di ambito e la Asl BT.«Il 65% degli ammessi ha una attribuzione superiore alle 3 ore: di questo 65% la maggior parte ha avuto un'assegnazione di 5 ore, gli altri 4, 6 e 7 ore settimanali. Il 35% ha avuto, come gli altri anni, 3 ore. Questi - dichiara Ferrante - sono i dati della prima applicazione del regolamento effettuata grazie alla collaborazione dell'equipe di ambito con la Asl BT. Il servizio passa dalle 3 ore a tutti ad un piano individualizzato con 4-5-6-7 ore che rende finalmente giustizia ai ragazzi con disabilità grave trattati fino ad oggi come se gravi non fossero. Ora - conclude Ferrante - su segnalazione delle scuole l'equipe con la Asl Bt valuterà gli ulteriori interventi».