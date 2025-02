Di chi è l'Impero? L'Impero da oggi è proprietà della città di Trani: completate in mattinata le procedure per ľacquisto del dormiente cinema-teatro

E' ufficiale e come promesso, sistemate le ultime questioni burocratiche ed amministrative che ne avevano allungato i tempi, per la verità solo di pochi giorni, questa mattina il Comune di Trani ha stipulato l'atto di compravendita del cinema impero alla presenza del notaio, quindi lo storico teatro e cinema della città di Trani, è divenuto ufficialmente proprietà dell'ente. Lo avevamo scritto ed anticipato in un nostro precedente articolo-intervista al Primo Cittadinoľ immobile è stato pagato per una cifra di 947.600 euro, con scadenze quindi decisamente rispettate, notizia che certo fa ben sperare , come si è già più volte affermato, in una riapertura se non a breve e che almeno non si trasformi in un'altra epopea.in un post sui social di poche ore ha scritto: "Con l'acquisto dell'Impero (seguirà anche quello del Supercinema) riaccendiamo la scintilla nel cuore di tutti i cittadini di Trani. L'impegno che assumiamo è di rendere quanto prima fruibile la struttura (o parte di essa) per restituire alla collettività un bene (adesso di tutti noi) del quale sentivamo una gran necessità".Adesso si attende la conferma anche per il completamento della seconda acquisizione, relativa al, per la già ben nota cifra di 764.600 euro, che dovrebbe, sempre stando alla scorsa intervista del Sindaco, completarsi nei prossimi giorni, fonti del Comune di Trani ci dicono che sono in acquisizione ulteriori documento che devono essere prodotti dalla controparte, mancano un paio di certificati. Sulle questioni invece che riguardano le attività di ristrutturazione e messa a norma degli immobili e della relativa gestione, il Comune farebbe invece affidamento su dedicati finanziamenti ministeriali e regionali. Ľ augurio che dunque la cittadinanza si pone è che questo acquisto, che si ricorda essere stato effettuato tramite Cassa depositi e Prestiti, porti ad una riapertura tanto rapida quanto fortemente agognata da tutta la collettività tranese.