Ritorno all'antico splendore: l'abito processionale della Vergine Addolorata restituito alla comunità

A distanza di oltre 40 anni dall'ultima volta in cui era stato indossato nel corso del Solenne Settenario e durante la Processione di Penitenza del Venerdì Santo, il Priore dell'Arciconfraternita SS. Addolorata, il Direttivo e il Padre Spirituale, con profonda emozione, annunciano il ritorno all'antico splendore l'abito processionale, risalente a fine '800.



Dopo un minuzioso intervento di restauro commissionato nel luglio 2024 alla "Sartoria Sacco" di San Severo la preziosissima veste torna ad adornare la Sacra Immagine della B.V. Maria SS. Addolorata presso la Chiesa di Santa Teresa nel giorno in cui, con la Via Crucis esterna tra le vie del centro storico di Trani, si aprono i più sentiti riti quaresimali tanto cari alla cittadinanza.



Lo scatto fotografico allegato risale proprio a una delle ultime occasioni, nei primi anni '80, in cui l'abito processionale fu indossato nel corso della Processione dalla Vergine Addolorata, quando i segni del tempo e dell'usura sui ricami in filo oro e sulla seta ormai logora e abrasa, spinsero l'Arcisodalizio ad impedire che l'ulteriore utilizzo lo rendesse irreparabile.

Da allora, la veste era stata custodita in una teca in vetro all'interno della spoglia dell'Arciconfraternita SS. Addolorata.



A partire da oggi, tutti i fedeli che popoleranno la Chiesa di Santa Teresa nel corso dei riti quaresimali fino a culminare con la Processione di Penitenza del Venerdì Santo, potranno tornare ad ammirare i ricami in filo-oro - fedeli al disegno originario - che nel corso del tempo si erano ossidati ed in parte erano andati perduti, oltre ad apprezzare le lucenti e preziose pietre che già centinaia di anni fa ornavano i ricami floreali rappresentativi della simbologia mariana.



Il ringraziamento più sincero del Priore va a tutti i componenti dell'Arcisodalizio, al Consiglio e ai confratelli e consorelle dell'Arciconfraternita ma nondimeno la gratitudine va condivisa con la Fraternità dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria e a tutti i devoti e fedeli che in questi mesi, con le loro oblazioni, stanno consentendo di sostenere i costi di questo recupero di uno dei più importanti pezzi del corredo sacro della Vergine Addolorata.



Questa sera, nel corso dei riti introduttivi della Via Crucis, il Padre Spirituale - don Gaetano Lops - benedirà il sacro abito alla presenza dei fedeli e delle realtà confraternali e associative del territorio parrocchiale del centro storico.