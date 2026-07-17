Tensione nel centrodestra | Michele Centrone (Trani Libera) replica a Raffaella Merra (Lista Guarriello) dopo il primo Consiglio Comunale

Dopo le ricostruzioni fantasiose apparse sulla stampa locale, ritengo doveroso fare chiarezza per rispetto dei cittadini e del mandato che mi hanno affidato. Negli ultimi cinque anni ho lavorato con serietà, correttezza e assoluta lealtà verso la coalizione di centrodestra, condividendo scelte e percorsi nell'unico interesse della città, senza mai cedere a personalismi. Una linea di coerenza che continuo a seguire fermamente. Nel corso del primo Consiglio Comunale ho votato e mantenuto la linea concordata con l'intera coalizione su ogni punto: Presidenza, Vicepresidenza e commissioni. L'unica eccezione ha riguardato la commissione elettorale. Poco prima del voto, infatti, sono emersi accordi trasversali dell'ultimo minuto: giochi di palazzo ai quali non voglio, non posso e non intendo in alcun modo partecipare. La mia è stata una reazione di dignità politica, non una rottura con la coalizione. Fa specie, peraltro, che a sollevare polemiche sia chi ha fatto del trasformismo politico una professione, oscillando più volte da destra a sinistra e viceversa, e che oggi si risente solo per non aver ricevuto il mio voto personale. Vado avanti a testa alta, forte del mandato dei miei elettori e dell'amore profondo che provo per la mia città. Il tempo, come sempre, è galantuomo: tempo al tempo. Michele Centrone Consigliere Comunale Città di Trani Capogruppo del movimento Trani Libera