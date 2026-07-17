Michele Centrone - Trani Libera
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Politica

Tensione nel centrodestra | Michele Centrone (Trani Libera) replica a Raffaella Merra (Lista Guarriello) dopo il primo Consiglio Comunale

Il capogruppo di "Trani Libera" interviene sul caso della commissione elettorale: «Nessuna rottura con la coalizione, ma ho rifiutato accordi trasversali dell'ultimo minuto»

Trani - venerdì 17 luglio 2026 15.53 Comunicato Stampa
Si accende il dibattito politico all'indomani della massima assise cittadina a Trani. Riceviamo e pubblichiamo la nota di replica del consigliere comunale di centrodestra Michele Centrone, capogruppo del Movimento "Trani Libera". Centrone interviene direttamente per chiarire la propria posizione in merito alle dinamiche di voto che hanno interessato l'elezione della commissione elettorale, rispondendo formalmente alle dichiarazioni espresse da Raffaella Merra, capogruppo in Consiglio Comunale della "Lista Guariello".
La nota stampa del Consigliere Michele Centrone
Replica e chiarimento politico In risposta alla nota stampa di Raffaella Merra Capogruppo in Consiglio Comunale della Lista Guariello

Dopo le ricostruzioni fantasiose apparse sulla stampa locale, ritengo doveroso fare chiarezza per rispetto dei cittadini e del mandato che mi hanno affidato. Negli ultimi cinque anni ho lavorato con serietà, correttezza e assoluta lealtà verso la coalizione di centrodestra, condividendo scelte e percorsi nell'unico interesse della città, senza mai cedere a personalismi. Una linea di coerenza che continuo a seguire fermamente. Nel corso del primo Consiglio Comunale ho votato e mantenuto la linea concordata con l'intera coalizione su ogni punto: Presidenza, Vicepresidenza e commissioni. L'unica eccezione ha riguardato la commissione elettorale. Poco prima del voto, infatti, sono emersi accordi trasversali dell'ultimo minuto: giochi di palazzo ai quali non voglio, non posso e non intendo in alcun modo partecipare. La mia è stata una reazione di dignità politica, non una rottura con la coalizione. Fa specie, peraltro, che a sollevare polemiche sia chi ha fatto del trasformismo politico una professione, oscillando più volte da destra a sinistra e viceversa, e che oggi si risente solo per non aver ricevuto il mio voto personale. Vado avanti a testa alta, forte del mandato dei miei elettori e dell'amore profondo che provo per la mia città. Il tempo, come sempre, è galantuomo: tempo al tempo. Michele Centrone Consigliere Comunale Città di Trani Capogruppo del movimento Trani Libera

Per completezza di informazione dal link che segue il comunicato stampa di Raffaella Merra, capogruppo in Consiglio Comunale del movimento "Lista Guarriello" a cui si riferisce la nota stampa il consigliere Michele Centrone.

  • Consiglio Comunale (Trani Amm.ve 2026)
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