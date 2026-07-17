La lista “Angelo Guarriello Sindaco” ridefinisce i confini dell'opposizione e prende le distanze dal consigliere Michele Centrone

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Raffaella Merra, Capogruppo in Consiglio Comunale della 'Lista Guarrello'In un momento cruciale per il futuro amministrativo della nostra città, la lista civicaritiene necessario fare chiarezza sul proprio posizionamento in Consiglio comunale e sui rapporti con le altre forze di minoranza. Il capogruppo consiliare, Raffaella Merra, dichiara ufficialmente di prendere le distanze dal consigliere(Trani Libera). A seguito delle ultime dinamiche interne alla coalizione, la lista Guarriello non riconosce più il consigliere Centrone come componente del centrodestra, ritenendo ormai concluso il percorso di coordinamento politico con la sua sigla. Al contempo, il gruppo intende chiarire la natura del proprio ruolo istituzionale nei confronti dell'amministrazione guidata dal sindacoPur confermando la propria collocazione sui banchi dell'opposizione, la listasceglie la via di un confronto sereno, costruttivo e privo di veti ideologici con il centrosinistra.L'obiettivo prioritario non è lo scontro politico fine a se stesso, ma il benessere e lo sviluppo del territorio. «Il mandato ricevuto dagli elettori ci pone alla minoranza» – spiega il capogruppo– «ma questo ruolo non deve tradursi in un'opposizione distruttiva o preconcetta verso la giunta Galiano. Siamo pronti a valutare con apertura e senso di responsabilità ogni provvedimento che vada nell'interesse reale dei tranesi, sostenendo le buone idee da qualunque parte provengano. Chi, come il consigliere Centrone, persegue una linea di rottura sistematica o personalistica, non rappresenta lo spirito costruttivo e moderato con cui intendiamo abitare il Consiglio comunale. Chi tradisce un patto di lealtà con la coalizione e con i cittadini si assume la responsabilità di isolarsi dal nostro progetto politico. Naturalmente, se il centrodestra non dovesse accettare la nostra scelta, faremo le nostre dovute valutazioni, muovendoci sempre con coerenza e dignità». La lista "Angelo Guarriello Sindaco" proseguirà la sua attività puntando sulla trasparenza e sul dialogo, ponendo sempre le scadenze e i bisogni di Trani al di sopra delle logiche di schieramento.