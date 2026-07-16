Consiglio Comunale di Trani | Tutti gli eletti nella seduta del 16 luglio

Nominati i componenti della Commissione Elettorale, per la maggioranza Felice Corraro (Italia Viva) e Antonio Befano (Lista Per) e per la minoranza Patrizia Cormio (Giacomino Sindaco); eletti anche i supplenti, per la maggioranza i consiglieri Giusto (Popolari) e Cognett i (PD) , Ruggiero ( Marinaro Sindaco) per l'opposizione.

(Italia Viva) e (Lista Per) e per la minoranza (Giacomino Sindaco); eletti anche i supplenti, per la maggioranza i consiglieri (Popolari) e i (PD) , ( Marinaro Sindaco) per l'opposizione. Nominati i componenti della Commissione per la formazione degli Elenchi Comunali dei Giudici Popolari, eletti: Michele Di Gregorio (Lista Per) e Roberto Gargiuolo (FDI).

(FDI). Nominati i Consiglieri Comunali facenti parte della Delegazione di parte comunale del Comitato di Coordinamento per il Controllo delle società partecipate (AMET ed AMIU), eletti per la maggioranza Giovanni Di Leo (Lista Per) e Ornella Gelso (FDI)

Roberto Gargiuolo, Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia Federica Cuna , Partito Democratico

, Partito Democratico Giovanni Di Leo , Lista Per, la consigliera

, Lista Per, la consigliera Lestingi Francesca , Popolari con Galiano

, Popolari con Galiano Sabrina Di Cugno , Italia viva

, Italia viva Francesca Zitoli , Avs

, Avs Antonio Loconte, Giacomino Sindaco

Nessuna sorpresa nella seduta deldi oggi, il centrosinistra si compatta ed elegge, al secondo scrutinio, con 21 voti(PD) a Presidente del Consiglio Comunale, per lui è la terza elezione allo scranno più alto di Palazzo Palmieri, nella stessa votazione Angelo Guarriello ha raccolto 12 voti. La Vice Presidenza è andata ad appannaggio di(AVS), prima esperienza, che ha raccolto 21 voti, al secondo scrutinio, mentre 11sono stati i voti raccolti da Raffaella Merra. Eletti anche i componenti dell'Ufficio di Presidenza:(Popolari)per la maggioranza e(FDI) per la minoranza.Designati, ognuno dal proprio gruppo politico di appartenenza, i Capigruppo in Consiglio Comunale, sono:Tutti gli altri consiglieri, infine, sono capigruppo di se stessi:(Trani Libera),(Forza Italia),(Marinaro Sindaco) essendo i rispettivi gruppi formati da un solo componente. Per quanto riguarda i due candidati sindaco sconfitti alle recenti elezioni amministrative,ha formalizzato la propria adesione al gruppo Prossimamente, già composto dalla consigliera Rosa Uva, unica eletta della lista e sarà proprio l'ex candidato sindaco a ricoprire il ruolo di capogruppo. Per quanto riguardaex candidato sindaco del centrodestra, ha infatti dichiarato di aderire, anche in questo caso con effetti immediati, al gruppo consiliare Guarriello Sindaco, già composto dalla consiglieradesignata come capogruppo della lista stessa.Per quanto riguarda il punto all'ODGsu proposta del Presidente del Consiglio Comunalela discussione viene rinviata alla prossima seduta del Consiglio Comunale. La seduta alle 20:45 viene sciolta.