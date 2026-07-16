Politica
Consiglio Comunale di Trani | Tutti gli eletti nella seduta del 16 luglio
Nessuna sorpresa, il centrosinistra si compatta e l'opposizione morde il freno
Trani - giovedì 16 luglio 2026 18.25
Nessuna sorpresa nella seduta del Consiglio Comunale di oggi, il centrosinistra si compatta ed elegge, al secondo scrutinio, con 21 voti Fabrizio Ferrante (PD) a Presidente del Consiglio Comunale, per lui è la terza elezione allo scranno più alto di Palazzo Palmieri, nella stessa votazione Angelo Guarriello ha raccolto 12 voti. La Vice Presidenza è andata ad appannaggio di Francesca Zitoli (AVS), prima esperienza, che ha raccolto 21 voti, al secondo scrutinio, mentre 11sono stati i voti raccolti da Raffaella Merra. Eletti anche i componenti dell'Ufficio di Presidenza: Francesca Lestingi (Popolari) per la maggioranza e Ornella Gelso (FDI) per la minoranza.
Per quanto riguarda il punto all'ODG "Determinazione composizione Commissioni consiliari permanenti e nomina dei relativi componenti (Proposta 62.2026)", su proposta del Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ferrante, la discussione viene rinviata alla prossima seduta del Consiglio Comunale. La seduta alle 20:45 viene sciolta.
- Nominati i componenti della Commissione Elettorale, per la maggioranza Felice Corraro (Italia Viva) e Antonio Befano (Lista Per) e per la minoranza Patrizia Cormio (Giacomino Sindaco); eletti anche i supplenti, per la maggioranza i consiglieri Giusto (Popolari) e Cognetti (PD) , Ruggiero ( Marinaro Sindaco) per l'opposizione.
- Nominati i componenti della Commissione per la formazione degli Elenchi Comunali dei Giudici Popolari, eletti: Michele Di Gregorio (Lista Per) e Roberto Gargiuolo (FDI).
- Nominati i Consiglieri Comunali facenti parte della Delegazione di parte comunale del Comitato di Coordinamento per il Controllo delle società partecipate (AMET ed AMIU), eletti per la maggioranza Giovanni Di Leo (Lista Per) e Ornella Gelso (FDI)
- Roberto Gargiuolo, Fratelli d'Italia
- Federica Cuna, Partito Democratico
- Giovanni Di Leo, Lista Per, la consigliera
- Lestingi Francesca, Popolari con Galiano
- Sabrina Di Cugno, Italia viva
- Francesca Zitoli, Avs
- Antonio Loconte, Giacomino Sindaco
Per quanto riguarda il punto all'ODG "Determinazione composizione Commissioni consiliari permanenti e nomina dei relativi componenti (Proposta 62.2026)", su proposta del Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ferrante, la discussione viene rinviata alla prossima seduta del Consiglio Comunale. La seduta alle 20:45 viene sciolta.