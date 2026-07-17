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I DIALOGHI di TRANI - "Complessità" Conferenza stampa XXV edizione. Foto Tonino Lacalamita
Eventi e cultura

I Dialoghi di Trani sbarcano oggi al Senato per il XXV anniversario nel segno della “Complessità”

Sarà presentata questa mattina, venerdì 17 luglio alle ore 11:00, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato, la XXV edizione

Trani - venerdì 17 luglio 2026
I Dialoghi di Trani compiono venticinque anni e celebrano questo straordinario traguardo a Palazzo Madama. Sarà presentata questa mattina, venerdì 17 luglio alle ore 11:00, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato, la XXV edizione della prestigiosa rassegna culturale, quest'anno dedicata al tema "Complessità".. L'incontro – che traccia il bilancio di un quarto di secolo di cultura e delinea il rilancio strategico e internazionale del festival – vedrà la partecipazione del senatore Francesco Boccia, dell'assessora regionale all'Ambiente Debora Ciliento, del sindaco di Trani Marco Gagliano, della direttrice artistica Rosanna Gaeta, della presidente dell'associazione La Maria del Porto Lucia Perrone Capano, della giornalista Constanze Reuscher e di Daniela Balducci per la Fondazione Megamark. «La complessità è da intendere come uno spazio fertile in cui comprendere meglio il presente e immaginare nuovi modi di abitare il futuro», spiega la direttrice artistica Rosanna Gaeta, rivendicando la scommessa sul valore della parola in un'epoca di facili semplificazioni.

Le date e i grandi nomi dell'edizione 2026
Il festival si svolgerà a Trani dall'11 al 26 settembre 2026 e ospiterà, tra i tanti, voci del calibro di Dacia Maraini, Gianrico Carofiglio, Marco Travaglio, Gustavo Zagrebelsky, Ilaria Capua, Concita De Gregorio e Nicola Gratteri. A suggellare la dimensione internazionale di questa edizione speciale saranno due eccezionali appuntamenti autunnali: l'8 ottobre ad Atene (presso l'Istituto Italiano di Cultura) e il 10 ottobre alla Fiera del Libro di Francoforte.
Come seguire l'evento di stamattina: La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 11:00 sul canale ufficiale del Senato: webtv.senato.it.
Locandina
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