Dialoghi di Trani
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Eventi e cultura

I Dialoghi di Trani presentano la XXV edizione - giovedì 25 giugno, Ognissanti (Trani)

“Complessità” è il tema della XXV edizione

Trani - martedì 23 giugno 2026 13.29
"Complessità" è il tema della XXV edizione de I Dialoghi di Trani, che sarà presentata in una conferenza stampa il prossimo giovedì25 giugno, alle ore 10:30 presso il resort Ognissanti (Trani). Interverranno:
  • Marco Galiano, Sindaco di Trani
  • Debora Ciliento, Assessore all'Ambiente e al Clima della Regione Puglia
  • Mario Di Puppo, Funzionario Consiglio Regionale della Puglia
  • Rosanna Gaeta, Direttrice artistica de "I Dialoghi di Trani"
  • Daniela Balducci, Referente Fondazione Megamark
Modera:
- Lucia Perrone Capano, Presidente La Maria Del Porto - Associazione Culturale Mostra
  • Dialoghi di Trani
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