Eventi e cultura
I Dialoghi di Trani presentano la XXV edizione - giovedì 25 giugno, Ognissanti (Trani)
“Complessità” è il tema della XXV edizione
Trani - martedì 23 giugno 2026 13.29
"Complessità" è il tema della XXV edizione de I Dialoghi di Trani, che sarà presentata in una conferenza stampa il prossimo giovedì25 giugno, alle ore 10:30 presso il resort Ognissanti (Trani). Interverranno:
- Lucia Perrone Capano, Presidente La Maria Del Porto - Associazione Culturale Mostra
- Marco Galiano, Sindaco di Trani
- Debora Ciliento, Assessore all'Ambiente e al Clima della Regione Puglia
- Mario Di Puppo, Funzionario Consiglio Regionale della Puglia
- Rosanna Gaeta, Direttrice artistica de "I Dialoghi di Trani"
- Daniela Balducci, Referente Fondazione Megamark
- Lucia Perrone Capano, Presidente La Maria Del Porto - Associazione Culturale Mostra