Solidarietà a Sigfrido Ranucci dai Dialoghi di Trani: «La verità è il sale della democrazia»

Trani si stringe attorno a Sigfrido Ranucci. In seguito agli atti intimidatori rivolti contro il giornalista e autore del programma d'inchiesta "Report", i Dialoghi di Trani – tra le più importanti manifestazioni culturali del Mezzogiorno – hanno espresso pubblicamente solidarietà e vicinanza a Ranucci, definendolo "uomo, professionista e amico".«Sgomenti per gli atti intimidatori, siamo convinti – oggi più di ieri – che la verità sia un dovere irrinunciabile per la libertà dei cittadini, e il sale stesso della democrazia», si legge nella nota diffusa dal festival. Parole forti, che ribadiscono l'importanza di un giornalismo libero, trasparente e non soggetto a pressioni o minacce.Il messaggio prosegue con un ringraziamento al giornalista: «A Sigfrido Ranucci va il nostro grazie per il coraggio e l'onestà che da sempre guidano le sue scelte».Il post si chiude con un abbraccio simbolico da parte della città: «Nessuno tocchi Ranucci. Un abbraccio da Trani».