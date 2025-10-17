Sigfrido Ranucci e Emiliano Fittipaldi. <span>Foto Michele Straniero</span>
Attualità

Solidarietà a Sigfrido Ranucci dai Dialoghi di Trani: «La verità è il sale della democrazia»

Dopo gli atti intimidatori subiti dal giornalista di Report, arriva il messaggio di vicinanza dal festival culturale tranese

Trani - venerdì 17 ottobre 2025 13.55
Trani si stringe attorno a Sigfrido Ranucci. In seguito agli atti intimidatori rivolti contro il giornalista e autore del programma d'inchiesta "Report", i Dialoghi di Trani – tra le più importanti manifestazioni culturali del Mezzogiorno – hanno espresso pubblicamente solidarietà e vicinanza a Ranucci, definendolo "uomo, professionista e amico".

«Sgomenti per gli atti intimidatori, siamo convinti – oggi più di ieri – che la verità sia un dovere irrinunciabile per la libertà dei cittadini, e il sale stesso della democrazia», si legge nella nota diffusa dal festival. Parole forti, che ribadiscono l'importanza di un giornalismo libero, trasparente e non soggetto a pressioni o minacce.

Il messaggio prosegue con un ringraziamento al giornalista: «A Sigfrido Ranucci va il nostro grazie per il coraggio e l'onestà che da sempre guidano le sue scelte».

Il post si chiude con un abbraccio simbolico da parte della città: «Nessuno tocchi Ranucci. Un abbraccio da Trani».
