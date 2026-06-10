La maestra Laura Stefanachi saluta la scuola Cezza: va in pensione una figura che ha fatto la storia dell’istituto

Ci sono insegnanti che lasciano un ricordo e altri che finiscono per identificarsi con la scuola stessa, diventandone una parte essenziale. La maestraappartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Dopo una lunga carriera trascorsa tra le aule e i corridoi della scuola primaria "A. Cezza", è arrivato per lei il momento del meritato pensionamento. Si chiude così una pagina importante della sua vita professionale, ma resta una storia fatta di dedizione, passione educativa e profondo senso di appartenenza che continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incontrarla.Per tutti, indistintamente, è sempre stata semplicemente "la maestra Laura". Non il cognome, non il titolo formale, ma quel nome pronunciato con affetto e familiarità che racconta meglio di qualsiasi curriculum il rapporto speciale costruito negli anni con alunni, famiglie e colleghi. Un legame fondato sulla fiducia, sulla stima reciproca e su una vicinanza umana capace di andare ben oltre il ruolo professionale.La sua figura è stata per molti quella di un faro: solida, affidabile, sempre pronta a indicare la strada nei momenti più difficili. Dietro un carattere deciso e un'autorevolezza mai esibita, la maestra Laura ha saputo mostrare una straordinaria capacità di ascolto e una naturale inclinazione a prendersi cura degli altri. Quando emergeva un problema, piccolo o grande che fosse, tutti sapevano di poter contare su di lei, trovando una soluzione concreta, una parola rassicurante o semplicemente una presenza capace di infondere serenità.Nel corso degli anni è stata una vera colonna portante della comunità scolastica della Cezza, punto di riferimento costante per colleghi, studenti e genitori. Le sue classi sono state autentici laboratori di vita prima ancora che luoghi di apprendimento. Generazioni di bambini hanno trovato in lei una guida esigente ma autentica, capace di insegnare non soltanto la matematica o l'italiano, ma anche il rispetto, il senso di responsabilità, la correttezza e il valore dell'impegno. Attraverso il suo esempio ha contribuito alla crescita di centinaia di alunni, lasciando in ciascuno un insegnamento destinato a durare nel tempo.Le pareti della scuola conserveranno l'eco della sua voce, dei suoi consigli, delle sue risate e della sua capacità di affrontare ogni situazione con determinazione e generosità. Una presenza che ha accompagnato e sostenuto la vita dell'istituto per tanti anni, contribuendo in maniera significativa alla sua crescita e alla costruzione di una comunità educativa forte e coesa.Alla maestra Lla comunità scolastica della "A. Cezza" rivolge oggi un grazie sincero e profondo. Un ringraziamento che si traduce in un lungo applauso ideale, fatto di affetto, riconoscenza e stima per una donna che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della scuola. Va in pensione una maestra, ma resta il patrimonio umano e professionale di un'educatrice che continuerà a vivere nei ricordi, negli insegnamenti e nel cuore di chi l'ha conosciuta. Perché certe storie non si concludono con l'ultimo giorno di scuola: continuano attraverso le persone che hanno contribuito a formare e a rendere migliori.