da sinsitra: Gaetano Prisciantelli e Michela Matteoli. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Eventi e cultura

Presentato a Palazzo San Giorgio a Trani “La fioritura dei neuroni” di Michela Matteoli

La presentazione del libro, a cura del giornalista Gaetano Prisciantelli, è avvenuta nella serata di ieri per “I Dialoghi di Trani”

Trani - lunedì 29 settembre 2025 13.16
Palazzo San Giorgio ha ospitato ieri sera la presentazione del "La fioritura dei neuroni. Come far sbocciare la nostra intelligenza per tutta la vita". La sua autrice, Michela Matteoli, è un'autorevole voce della comunità scientifica nazionale e internazionale, con 170 pubblicazioni e una lunga esperienza presso i più importanti centri di ricerca europei. Attualmente lavora presso l'Istituto di ricerca Humanitas di Milano.

Il dibattito che ha visto protagonista Matteoli si è incentrato tutto su una domanda a cui da anni la ricerca sta cercando di dare risposte: esiste la neurogenesi? Questo processo permette la nascita di nuove cellule cerebrali. La comunità scientifica è piuttosto divisa sul punto, tra chi sostiene che questo processo non esista e chi, invece, è di contrario avviso. La dottoressa afferma che, dalle ultime ricerche, fatte con gli strumenti di ricerca più avanzati, si è arrivati ad affermare con una certa sicurezza che il processo di neurogenesi esiste ed è influenzato da tantissimi di fattori: lo stile di vita, il sonno, i traumi, l'infiammazione nel corpo.

Per questo motivo la dottoressa ha tenuto a sottolineare quanto sia importante tenere uno stile di vita sano, fare attività fisica, considerata uno dei principali fattori di neurogenesi e mantenere la mente in costante allenamento, attraverso la lettura e l'esercizio di arti varie, come suonare o dipingere. La dottoressa Matteoli sostiene, inoltre, come riportato anche nel suo libro, che il cervello umano sia fatto per la pace e non per la guerra, in un passaggio sull'attuale situazione geopolitica. Lo stato di perenne allerta del cervello, infatti, è deleterio per l'intero organismo.

Il dibattito di ieri sera è stato un momento di sano confronto con la scienza; si ha avuto modo di ascoltare la voce autorevole di una persona esperta, di parlare di scienza in modo comprensibile ad un pubblico vasto e variegato; sicuramente una pagina positiva per la città di Trani è un'ottima occasione di arricchimento culturale.
