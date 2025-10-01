Moro
Dialoghi di Trani: l’istituto “A. Moro – N. Cosmai” protagonista nel dibattito su migrazione, diritti e identità culturale

Gli studenti hanno preso parte ad un incontro con la scrittrice Irina Turcanu

Trani - mercoledì 1 ottobre 2025 8.27 Comunicato Stampa
Un pomeriggio di grande emozione e crescita culturale ha visto protagonisti gli studenti dell'Istituto "A. Moro – N. Cosmai" di Trani alla XXIV edizione dei Dialoghi di Trani. Tra i tanti appuntamenti in programma, i ragazzi hanno partecipato alla presentazione del libro Manca il sole ma si sta bene lo stesso della scrittrice Irina Turcanu, dialogando con lei sotto la guida della giornalista del Sole 24 Ore Cristina Battocletti e alla presenza di un ospite speciale: il console di Romania.
Le classi 5ªE (indirizzo Relazioni internazionali) e 3ªC (indirizzo Sistemi informativi) hanno avuto l'opportunità di confrontarsi su un tema attuale e complesso come quello della migrazione, preparati dai loro docenti nell'ambito dei percorsi di educazione civica. In particolare, gli studenti della 5ªE si sono distinti per la qualità delle domande poste, profonde e puntuali, dimostrando attenzione, sensibilità e un reale coinvolgimento sui temi dei diritti, della cittadinanza e dell'impatto della migrazione sull'identità culturale.
La partecipazione ai Dialoghi di Trani è ormai una tradizione per l'istituto, che anche quest'anno ha preso parte a diversi incontri della prestigiosa manifestazione. Un'occasione per trasformare la città in una vera "aula a cielo aperto", dove gli studenti possono arricchirsi di esperienze che vanno ben oltre i banchi di scuola.
L'entusiasmo e l'impegno dei ragazzi non sono passati inosservati: i complimenti ricevuti dal pubblico e l'invito del console di Romania a visitare la sede del Consolato di Bari sono stati un riconoscimento prezioso.
Il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Diana, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione degli alunni e ha voluto ringraziare con entusiasmo studenti, docenti e organizzatori dei Dialoghi di Trani per aver reso possibile questa esperienza formativa, che arricchisce la comunità scolastica e ne valorizza l'impegno culturale e civile.
