Fratelli d'Italia: il caso
Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni" smaschera il caso estivo dell'Amministrazione
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Il futuro della Settimana Medievale appeso a un filo: l’amaro sfogo di "Trani Tradizioni" che fa tremare la cultura locale

Da un post social il grido d’allarme della associazione Trani Tradizioni

Trani - mercoledì 10 giugno 2026 13.30
C'è una nube scura che si addensa sul futuro culturale di Trani, e non è una questione di semplici scaramucce burocratiche. È un grido d'allarme silenzioso ma devastante quello lanciato nelle ultime ore dall'Associazione Trani Tradizioni e dal suo presidente, Giuseppe Forni, insieme a Angela Camporeale. Dopo oltre vent'anni di gloriosa attività, spesi a restituire alla città la sua memoria storica, il motore del volontariato rischia seriamente di spegnersi.

La riflessione condivisa dal direttivo non è solo amara: è profondamente preoccupante. Ci dice, senza giri di parole, che Trani potrebbe perdere per sempre le sue rievocazioni storiche e la celebre Settimana Medievale.

Un patrimonio ventennale schiacciato dalla burocrazia. Da più di due decenni, Trani Tradizioni riempie le piazze, attira turisti e rievoca i fasti del passato con un livello di qualità eccelso. Ma dietro la magia dei costumi, dei tamburi e dei cortei, si nasconde una realtà fatta di sacrifici titanici.

Il comunicato dell'associazione, postato sulla propria pagina social, mette a nudo una verità dolorosa con cui le istituzioni dovranno fare i conti:
- Costi insostenibili: Gestione, affitti, utenze e spese vive sono stati troppo spesso coperti "di tasca propria" dai soci, mossi da un amore incondizionato e senza alcun ritorno economico.
- Il mostro della burocrazia: Ogni anno l'iter diventa più complesso. Tra autorizzazioni, adempimenti infiniti, progetti e imprevisti logistici, il percorso è diventato un calvario per chi, alla fine, fa solo volontariato: " Ci chiediamo se abbia ancora senso continuare a sostenere sacrifici così grandi, sia dal punto di vista economico che personale."

L'ultimo atto? L'impegno per la prossima Settimana Medievale. C'è un mix di dignità e profonda tristezza nelle parole dei responsabili. L'associazione ha garantito che la prossima Settimana Medievale si farà, e sarà grandiosa come sempre. L'impegno preso con i cittadini, i turisti e i figuranti verrà onorato con la massima professionalità.

Tuttavia, lo spettro del "dopo" fa paura. Subito dopo l'evento, il direttivo valuterà serenamente il da farsi, e l'ipotesi della chiusura definitiva è tristemente sul tavolo.

Una riflessione necessaria per tutta la comunità. La potenziale fine di Trani Tradizioni non sarebbe solo la chiusura di un'associazione, ma un fallimento collettivo per l'intero territorio. Quando la passione dei singoli viene soffocata dal peso di una burocrazia cieca e dall'isolamento economico, a perdere è l'intera città.

Ci auguriamo che questo sfogo, nato da una preoccupazione reale e tangibile, non cada nel vuoto. È il momento che le istituzioni, il tessuto commerciale e la cittadinanza intera si stringano attorno a chi ha regalato a Trani vent'anni di orgoglio e bellezza, prima che l'ultimo sipario cali definitivamente.
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