Trani Tradizioni ha una nuova casa: inaugurata la sede in via Pertini

L'associazioneè un'organizzazione molto attiva a Trani, dedicata alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e folcloristico di cui è fiera portatrice anche al di là delle mura cittadine. Da oltre vent'anni (l'associazione è nata nel 2005) si impegna nella ricerca storica e nella divulgazione delle tradizioni attraverso pubblicazioni, mostre e incontri pubblici. Guidata dal presidenteche coordina un team di appassionati soci, ha ricevuto nel tempo numerosi riconoscimenti per il suo contributo nel preservare l'identità culturale e religiosa di Trani, diventando un punto di riferimento per la comunità.Indimenticabili, tra le tante, sono le sue iniziative più conosciute , come la cura della "Settimana Medievale", la rievocazione del "Matrimonio di Re Manfredi" e lo spettacolare "Incendio al Castello", tutte iniziative che animano ogni anno il Centro Storico di Trani ed attraggono migliaia di persone, eventi diventati nel tempo un appuntamento fisso dell'estate tranese.Da ieri, domenica 5 ottobre, questa importante realtà cittadina ha finalmente una nuova casa. In un clima di grande festa e partecipazione, è stata inaugurata la nuova sede sociale in via Sandro Pertini n.90. Un traguardo a lungo atteso, che segna un nuovo capitolo per l'associazione: "Questa sede serve per essere fedeli all'idea di inclusione e continuare a crescere", ha dichiarato un emozionato presidentedurante il taglio del nastro. "Siamo un'associazione che assume sempre più i connotati di una famiglia allargata e che continua ad essere autonoma nel suo percorso grazie agli sponsor privati che non smettono di credere nel nostro progetto".La nuova sede non è un punto di arrivo, ma una base di partenza per guardare al futuro.vuole crescere ancora e lancia un appello alla città, invitando tutti a far parte di questo progetto e aprendosi a nuove iscrizioni. "Non c'è un limite d'età", assicurano dall'associazione, "perché per ciascuno sarà pensato un ruolo". Per chiunque fosse interessato a iscriversi o a ricevere semplici informazioni, sarà possibile recarsi presso la nuova sede di Via Sandro Pertini n.90 dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Un nuovo inizio per un'istituzione che da vent'anni è custode del cuore più autentico di Trani.