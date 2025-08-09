Associazioni
"La Settimana Medievale" a Trani: gli appuntamenti del 09 agosto
Entra nel vivo la kermesse storica dell'associazione "Trani Tradizioni"
Trani - sabato 9 agosto 2025 8.05
La Settimana Medievale non è solo un evento, ma è un'occasione per riscoprire le radici e conoscere meglio la storia e vivere la città con uno sguardo nuovo. Oggi il programma avrà il suo momento centrale con l'uscita dei cortei dal Castello e l'incontro dei Reali alle 20:50 in Piazza Libertà. Questo il dettaglio:
Ore 20:15 – Madonna Marianna racconta la storia dei Reali Castello Svevo
Ore 20:30 – Uscita del corteo di Re Manfredi
Ore 20:40 – Uscita del corteo di Elena Comneno d'Epiro
Ore 21:40 – Investitura dei Cavalieri
Ore 21:50 – Nuova esibizione delle odalische
Ore 22:00 – Concerto live con i Green Clouds
- Piazza Re Manfredi
Ore 20:15 – Madonna Marianna racconta la storia dei Reali Castello Svevo
Ore 20:30 – Uscita del corteo di Re Manfredi
Ore 20:40 – Uscita del corteo di Elena Comneno d'Epiro
- Piazza Libertà
- Piazza Re Manfredi
Ore 21:40 – Investitura dei Cavalieri
Ore 21:50 – Nuova esibizione delle odalische
Ore 22:00 – Concerto live con i Green Clouds