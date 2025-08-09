"La Settimana Medievale" a Trani
Associazioni

"La Settimana Medievale" a Trani: gli appuntamenti del 09 agosto

Entra nel vivo la kermesse storica dell'associazione "Trani Tradizioni"

Trani - sabato 9 agosto 2025 8.05
La Settimana Medievale non è solo un evento, ma è un'occasione per riscoprire le radici e conoscere meglio la storia e vivere la città con uno sguardo nuovo. Oggi il programma avrà il suo momento centrale con l'uscita dei cortei dal Castello e l'incontro dei Reali alle 20:50 in Piazza Libertà. Questo il dettaglio:
  • Piazza Re Manfredi
Ore 20:00 – Esibizione delle odalische a cura di Le Mille e una Passione
Ore 20:15 – Madonna Marianna racconta la storia dei Reali Castello Svevo
Ore 20:30 – Uscita del corteo di Re Manfredi
Ore 20:40 – Uscita del corteo di Elena Comneno d'Epiro
  • Piazza Libertà
Ore 20:50 – Solenne incontro dei Reali
  • Piazza Re Manfredi
Ore 21:20 – Rientro dei cortei
Ore 21:40 – Investitura dei Cavalieri
Ore 21:50 – Nuova esibizione delle odalische
Ore 22:00 – Concerto live con i Green Clouds
  • Trani Tradizioni
  • Settimana Medievale
Altri contenuti a tema
Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma Eventi e cultura Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma Una grande rievocazione per i 20 anni di Trani Tradizioni.
Trani Tradizioni: il Corteo Storico cambia il percorso per motivi di sicurezza Trani Tradizioni: il Corteo Storico cambia il percorso per motivi di sicurezza Il nuovo itinerario del 10 agosto cambia per garantire la massima tutela dei partecipanti e del pubblico
1 A rischio la Settimana Medievale 2025: possibile annullamento per eventi sovrapposti Eventi e cultura A rischio la Settimana Medievale 2025: possibile annullamento per eventi sovrapposti L’Associazione Trani Tradizioni lancia l’allarme: «Ventennale compromesso da scarsa pianificazione»
Settimana Medievale: la rievocazione storica di Trani avrà un nuovo volto per la Principessa Elena Settimana Medievale: la rievocazione storica di Trani avrà un nuovo volto per la Principessa Elena Chiara Tortosa interpreterà Elena Comneno, affiancando Francesco Larosa nel ruolo del Re per il ventennale dell'Associazione Trani Tradizioni
Il Prof.Rocco Mennea è tornato alla Casa del Padre Attualità Il Prof.Rocco Mennea è tornato alla Casa del Padre Aveva 80 anni. Le esequie il 25/03 ore 10:00 alla chiesa cimiteriale
Francesco Giuseppe Larosa e Carmen Tatò saranno Re Manfredi ed Elena Comneno Francesco Giuseppe Larosa e Carmen Tatò saranno Re Manfredi ed Elena Comneno Quest'anno la settimana medievale dall'8 al 10 agosto
L'associazione Trani Tradizioni annuncia la Settimana Medievale 2025, dall'8 al 10 agosto a Trani Eventi e cultura L'associazione Trani Tradizioni annuncia la Settimana Medievale 2025, dall'8 al 10 agosto a Trani Tante novità in programma per festeggiare i 20 anni dell'associazione
Settimana medievale a Trani, Forni: «Tre giorni intensi, ricchi di emozioni» Settimana medievale a Trani, Forni: «Tre giorni intensi, ricchi di emozioni» Il bilancio del presidente dell'associazione Trani Tradizioni
