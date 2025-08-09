"La Settimana Medievale" a Trani: gli appuntamenti del 09 agosto

Piazza Re Manfredi

Piazza Libertà

La Settimana Medievale non è solo un evento, ma è un'occasione per riscoprire le radici e conoscere meglio la storia e vivere la città con uno sguardo nuovo. Oggi il programma avrà il suo momento centrale con l'uscita dei cortei dal Castello e l'incontro dei Reali alle 20:50 in Piazza Libertà. Questo il dettaglio:Ore 20:00 – Esibizione delle odalische a cura di Le Mille e una PassioneOre 20:15 – Madonna Marianna racconta la storia dei Reali Castello SvevoOre 20:30 – Uscita del corteo di Re ManfrediOre 20:40 – Uscita del corteo di Elena Comneno d'EpiroOre 20:50 – Solenne incontro dei RealiOre 21:20 – Rientro dei corteiOre 21:40 – Investitura dei CavalieriOre 21:50 – Nuova esibizione delle odalischeOre 22:00 – Concerto live con i Green Clouds