Trani Tradizioni riaccende la Storia: ufficialmente al via la macchina organizzativa per la XX Settimana Medievale
Dal 7 al 9 agosto 2026 la città celebra il ventennale tra grandi novità e il respiro europeo di Federico II
Trani - martedì 10 febbraio 2026 06.45 Comunicato Stampa
Celebrare vent'anni di attività significa onorare un patto di amore e dedizione verso le proprie radici. L' Associazione Culturale 'Trani Tradizioni' si appresta a vivere la XX edizione della 'Settimana Medievale' non solo come un evento di piazza, ma come il coronamento di un percorso che l'ha resa un'eccellenza riconosciuta ben oltre le mura cittadine. Vero polo aggregante per giovani e famiglie, l'associazione è oggi una realtà in cui la storia si trasforma in esperienza di vita sociale, unendo generazioni diverse sotto il segno della cultura.
Questo straordinario 'miracolo' di partecipazione e volontariato è il frutto del lavoro costante di collaboratori appassionati, coordinati da Angela Magnifico, guidati da sempre con tenacia e visione dallo storico Presidente Giuseppe Forni. È grazie a questa guida sicura che Trani Tradizioni continua a inorgoglire la città, portando il nome e la storia di Trani sui palcoscenici nazionali con l'entusiasmo di chi sa che le radici, se ben curate, possono far fiorire un futuro di bellezza.
IL COMUNICATO STAMPA
Si è messa ufficialmente in moto la macchina organizzativa per l'attesissima XX edizione della "Settimana Medievale". L'Associazione Culturale Trani Tradizioni ha dato il via ai lavori per quello che si preannuncia come l'appuntamento più ricco e coinvolgente di sempre: un ventennale celebrativo che trasformerà Trani, dal 7 al 9 agosto 2026, nel cuore pulsante della storia mediterranea. Il fulcro di questa edizione speciale sarà la straordinaria figura di Federico II di Svevia, l'Imperatore la cui eredità a Trani è scolpita nel profilo del maestoso Castello Svevo. La narrazione di quest'anno punterà a esaltare la vocazione europea dello Stupor Mundi: un sovrano capace di unificare idealmente il continente attraverso la cultura, il diritto e le arti. Non fu solo un sovrano del Mezzogiorno, ma un intellettuale capace di unificare idealmente l'Europa e il Mediterraneo attraverso la cultura. Questo legame profondo tra Trani e la storia continentale sarà uno dei fili conduttori delle rievocazioni, offrendo un'immagine della città come crocevia di civiltà e saperi che ancora oggi definiscono l'identità europea.
Cuore pulsante della manifestazione sarà, come da tradizione, il suggestivo Matrimonio di Re Manfredi con la principessa Elena Comneno, un'unione leggendaria nata dallo sbarco della principessa sulle coste tranesi. Accanto ai fasti reali, verrà dato ampio spazio alla storia dei Cavalieri Templari, che nel porto di Trani trovarono uno dei punti di riferimento cruciali per le rotte verso l'Oriente. Nonostante l'indisponibilità della piazza antistante il Castello per i lavori di riqualificazione, l'organizzazione ha previsto una rimodulazione degli spazi che esalterà nuovi scorci cittadini. La serata finale si svolgerà in una altra location che si rivelerà anch'essa protagonista e di eccezionale fascino, mentre il Centro Storico e le vie principali faranno da corollario scenico a sfilate e quadri rievocativi, attirando come ogni anno migliaia di turisti. Il valore della manifestazione 2026 è suggellato dalla nota ufficiale di partenariato firmata dal Sindaco di Trani, Avv. Amedeo Bottaro. L'Amministrazione Comunale sostiene fermamente la candidatura di Trani Tradizioni al bando promosso dal Ministero della Cultura, riconoscendo nel progetto la capacità di trasmettere memoria storica e di promuovere l'immagine della città a livello nazionale ed internazionale.
Quello odierno è solo il primo di una serie di annunci che accompagneranno la città verso agosto. Nelle prossime settimane, attraverso nuovi comunicati ed eventi dedicati, verranno svelati i dettagli del programma e l'attesa identità dei protagonisti: chi interpreterà quest'anno le figure di Re Manfredi e della Principessa Elena Comneno? La curiosità cresce per una manifestazione che continua a inorgoglire tutta la Città di Trani, pronta a riscoprirsi, ancora una volta, Regina del Medioevo. "Siamo pronti per un'edizione che segnerà la storia della nostra Associazione e della città", dichiarano i responsabili di Trani Tradizioni. "Il ventennale sarà un tributo alla bellezza di Trani e alla figura di Federico II, capace di parlare ancora oggi un linguaggio universale e senza tempo."
Contatti Info. Email: tranitradizioni.g@libero.it - Telefono: 348 518 1544 - Sito Web: https://www.tranitradizioni.com/ - Social Facebook: @TraniTradizioni
