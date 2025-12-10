Trani tradizioni
Associazioni

“La Luce della Speranza”, festa l'11 dicembre alla Parrocchia Santa Chiara

L'evento in collaborazione con l’Associazione Culturale Trani Tradizioni

Trani - mercoledì 10 dicembre 2025 Comunicato Stampa
La Parrocchia di Santa Chiara di Trani, in collaborazione con l'Associazione Culturale Trani Tradizioni, organizza per giovedì 11 dicembre l'evento "La Luce della Speranza", un appuntamento dedicato a famiglie, bambini e a tutta la comunità, per vivere insieme un momento di festa, spiritualità e tradizione natalizia.

La serata prenderà il via alle ore 17:00 con l'accoglienza delle famiglie, seguita dal laboratorio creativo "Costruisci la tua lanterna", pensato per i più piccoli e per chi desidera riscoprire la magia della luce condivisa. Alle 18:30 sarà celebrata la Santa Messa, cuore della giornata, mentre dalle 19:30 inizieranno canti, balli e giochi tradizionali, tra cui la corsa con il cavallino e il tiro alla fune.

A partire dalle 20:30 spazio all'animazione con mascotte e allo spettacolo dei timpanisti "Schiaccianoci", a cui seguirà, alle 21:00, l'esibizione di giocolieri e mangiafuoco che illumineranno la serata con performance suggestive. La chiusura dell'evento, prevista per le 21:45, sarà affidata ai saluti e ai ringraziamenti finali.

L'iniziativa vuole essere un momento di vicinanza e condivisione in vista del Natale, come ricorda don Pasquale Quercia, parroco di Santa Chiara: "Unisciti a noi per accendere insieme la speranza e sostenere l'Oratorio di Santa Chiara". L'intera cittadinanza è invitata a partecipare.
"La Luce della Speranza" Trani Tradizioni
"La Luce della Speranza” Trani Tradizioni © Credits
