Oltre la calza c'è la storia: "Trani Tradizoni" e i Re Magi per il gran finale delle feste

Cosa: Arrivo dei Re Magi e Corteo Storico

Arrivo dei Re Magi e Corteo Storico Quando: 6 Gennaio, ore 18:30

6 Gennaio, ore 18:30 Partenza: Piazza Libertà

Piazza Libertà Arrivo: Parrocchia di San Giovanni Battista (Messa ore 19:00)

Parrocchia di San Giovanni Battista (Messa ore 19:00) A cura di: Associazione Trani Tradizioni

Se la mattinata del 6 gennaio è dedicata alla gioia dei bambini e ai doni della Befana, il calar della sera a Trani riporta l'Epifania al suo significato più profondo e antico: la manifestazione del divino e l'arrivo dei Re Magi. A conclusione del ricco calendario di eventi "Le Vie del Natale", la città si prepara a vivere un momento di grande suggestione che intreccia fede, rievocazione storica e senso di comunità, grazie all'impegno dell'associazione culturaleL'appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio del. L'evento prenderà il via alleda Piazza Libertà: qui avrà inizio unche attraverserà le vie cittadine, rievocando visivamente il lungo cammino dei Magi d'Oriente verso la grotta di Betlemme. Il percorso culminerà allepresso la(in via Giovanni Beltrani). Qui, la narrazione storica lascerà spazio alla liturgia: durante la celebrazione della Santa Messa, avverrà l'ingresso solenne dei Re Magi per il tradizionale rito dell'adorazione del Bambino Gesù. Un gesto simbolico potente, capace di unire i fedeli e i cittadini in un momento di raccoglimento che chiude idealmente le festività natalizie.Dietro la cura dei dettagli e la fedeltà della rievocazione c'è la mano esperta dell'associazione Trani Tradizioni. Nata nel 2005 e guidata dal presidente, l'associazione rappresenta da oltre vent'anni un pilastro per la salvaguardia dell'identità culturale della città. Il gruppo, composto da un team di soci appassionati, non si limita all'organizzazione di eventi, ma svolge un lavoro costante di:Grazie a questo impegno costante, Trani Tradizioni ha ricevuto nel tempo numerosi riconoscimenti, confermandosi come punto di riferimento imprescindibile per chi crede che il futuro di una comunità passi attraverso la valorizzazione delle sue radici. Questa sera, dunque, Trani non celebra solo la fine delle vacanze, ma rinnova il suo legame con la storia sacra e con le proprie tradizioni locali, offrendo a cittadini e visitatori un'ultima, preziosa emozione natalizia.