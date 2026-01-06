Eventi e cultura
Oltre la calza c'è la storia: "Trani Tradizoni" e i Re Magi per il gran finale delle feste
Un suggestivo corteo storico e la celebrazione liturgica chiudono il cartellone de “Le Vie del Natale”
Trani - martedì 6 gennaio 2026 07.20
Se la mattinata del 6 gennaio è dedicata alla gioia dei bambini e ai doni della Befana, il calar della sera a Trani riporta l'Epifania al suo significato più profondo e antico: la manifestazione del divino e l'arrivo dei Re Magi. A conclusione del ricco calendario di eventi "Le Vie del Natale", la città si prepara a vivere un momento di grande suggestione che intreccia fede, rievocazione storica e senso di comunità, grazie all'impegno dell'associazione culturale Trani Tradizioni.
Il programma: dal Corteo alla Liturgia
L'appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio del 6 gennaio. L'evento prenderà il via alle ore 18:30 da Piazza Libertà: qui avrà inizio un corteo storico che attraverserà le vie cittadine, rievocando visivamente il lungo cammino dei Magi d'Oriente verso la grotta di Betlemme. Il percorso culminerà alle ore 19:00 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista (in via Giovanni Beltrani). Qui, la narrazione storica lascerà spazio alla liturgia: durante la celebrazione della Santa Messa, avverrà l'ingresso solenne dei Re Magi per il tradizionale rito dell'adorazione del Bambino Gesù. Un gesto simbolico potente, capace di unire i fedeli e i cittadini in un momento di raccoglimento che chiude idealmente le festività natalizie.
I custodi della storia: l'associazione "Trani Tradizioni"
Dietro la cura dei dettagli e la fedeltà della rievocazione c'è la mano esperta dell'associazione Trani Tradizioni. Nata nel 2005 e guidata dal presidente Giuseppe Forni, l'associazione rappresenta da oltre vent'anni un pilastro per la salvaguardia dell'identità culturale della città. Il gruppo, composto da un team di soci appassionati, non si limita all'organizzazione di eventi, ma svolge un lavoro costante di:
📅 Riepilogo Evento
- Ricerca storica: per garantire l'autenticità delle rievocazioni.
- Divulgazione: attraverso pubblicazioni, mostre e incontri pubblici.
- Promozione del territorio: portando il patrimonio folcloristico tranese anche al di là delle mura cittadine.
- Cosa: Arrivo dei Re Magi e Corteo Storico
- Quando: 6 Gennaio, ore 18:30
- Partenza: Piazza Libertà
- Arrivo: Parrocchia di San Giovanni Battista (Messa ore 19:00)
- A cura di: Associazione Trani Tradizioni