Eventi e cultura

«Incendio al Castello» le immagini più belle dell'evento di Trani

... e già si lavora per la prossima edizione per una manifestazione che sarà ancora più ricca

Trani - lunedì 11 agosto 2025 12.29
Dopo il grande successo dell'edizione 2024, l'Associazione Culturale Trani Tradizioni porta casa una edizione della "Settimana Medievale" 2025, un evento, si è tenuto dall'8 al 10 agosto nel centro storico di Trani presso il Castello Svevo, che si è dimostrato ancora più speciale non fosse altro per i 20 anni associativi festeggiati di attività. L'edizione 2025 ha mantenuto le promesse di essere indimenticabile ed il successo ottenuto lo ha attestato non solo per il richiamo di migliaia di visitatori anche dall'estero, per un evento per il quale l'associazione è già al lavoro per arricchire il programma con nuovi eventi e rievocazioni storiche. "Le nozze di Re Manfredi" ed il conseguenziale "Incendio al Castello" sono stati gli attesissimi spettacoli che riviviamo con il fotoset che pubblichiamo.
42 fotoEvento "Incendio al Castello" Trani Tradizioni - Settimana Medievale
  • Trani Tradizioni
