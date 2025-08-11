«Incendio al Castello» le immagini più belle dell'evento di Trani

Trani - lunedì 11 agosto 2025
12.29
Powered by
Dopo il grande successo dell'edizione 2024, l'Associazione Culturale Trani Tradizioni porta casa una edizione della "Settimana Medievale" 2025, un evento, si è tenuto dall'8 al 10 agosto nel centro storico di Trani presso il Castello Svevo, che si è dimostrato ancora più speciale non fosse altro per i 20 anni associativi festeggiati di attività. L'edizione 2025 ha mantenuto le promesse di essere indimenticabile ed il successo ottenuto lo ha attestato non solo per il richiamo di migliaia di visitatori anche dall'estero, per un evento per il quale l'associazione è già al lavoro per arricchire il programma con nuovi eventi e rievocazioni storiche. "Le nozze di Re Manfredi" ed il conseguenziale "Incendio al Castello" sono stati gli attesissimi spettacoli che riviviamo con il fotoset che pubblichiamo.
Altri contenuti a tema
Associazioni "La Settimana Medievale" a Trani: gli appuntamenti del 09 agosto
Entra nel vivo la kermesse storica dell'associazione "Trani Tradizioni"
Associazioni Trani Tradizioni: il Corteo Storico cambia il percorso per motivi di sicurezza
Il nuovo itinerario del 10 agosto cambia per garantire la massima tutela dei partecipanti e del pubblico
Attualità Il Prof.Rocco Mennea è tornato alla Casa del Padre
Aveva 80 anni. Le esequie il 25/03 ore 10:00 alla chiesa cimiteriale
Turismo Trani a Uno Mattina Estate: un invito nella storia, nell'arte e nel buon cibo
La città sempre più protagonista nelle trasmissioni che raccontano le bellezze italiane
Associazioni Successo per la rievocazione storica "I Tre Santi della Sagina"
I ringraziamenti degli organizzatori a termine della manifestazione a Bisceglie
Associazioni I Tre Santi della Sagina, oggi serata finale con spettacolo di luci e fuoco
Inizialmente previsto domenica, era stato rinviato per il forte vento
Tranensis: i tranesi turisti a Trani, ottima la prima!
Più di venti persone hanno partecipato al Tour itinerante per conoscere la propria città
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Trani gratis
nella tua e-mail