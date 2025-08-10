Associazioni
Trani Tradizioni, oggi il clou della Settimana Medievale: l'incendio al Castello
Dalle ore 21:00 il tanto atteso evento
Trani - domenica 10 agosto 2025 9.59
Durante la Settimana Medievale di Trani, che quest'anno celebra i 20 anni dell'Associazione culturale Trani Tradizioni, l'"incendio del castello" è l'evento conclusivo e più atteso e si svolgerà stasera in Piazza Re Manfredi dalle ore 21:00. Il suggestivo "incendio" è una rievocazione scenica del matrimonio tra Re Manfredi ed Elena Comneno, una delle storie d'amore più famose del Medioevo. La rievocazione delle nozze culmina con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà a giorno il Castello Svevo, creando un'atmosfera magica che simboleggia i festeggiamenti per l'unione dei due reali. Quest'anno, gli organizzatori hanno anticipato che lo spettacolo sarà "molto diverso dagli altri anni", con novità e sorprese. Per l'occasione, il fossato del castello è stato ripulito per tempo, ma questa è un'altra storia, per accogliere al meglio il vastissimo pubblico che ogni anno si raduna per l'evento.
L'Associazione culturale Trani Tradizioni nasce con l'obiettivo di valorizzare e mantenere vive le tradizioni storiche e culturali della città di Trani, nata oltre vent'anni fa è diventata un punto di riferimento per la comunità, specialmente per i giovani, che partecipano attivamente alle sue iniziative. L'evento di punta dell'associazione che è proprio la "Settimana Medievale", che si è perfezionato ed arricchito nel tempo con spettacoli di timpanisti, sbandieratori, lancieri, figuranti in costume e persino draghi, che animano il centro storico di Trani.
Va detto che, oltre alla Settimana Medievale, l'associazione si impegna nella promozione della storia locale e nella realizzazione di eventi culturali e questo ventesimo associativo dimostra una crescita costante, sia in termini di partecipazione che di risonanza, che ha permesso a Trani Tradizioni di portare la storia di Trani in giro per l'Italia, rendendola un punto di forza per il turismo culturale della città.
Questo il programma completo di oggi, domenica 10 agosto2025 che prevede le nozze di "Re Manfredi e la Principessa Elena Comneno", l'epilogo più emozionante della Settimana Medioevale: tra storia, amore, danza, fuoco e musica!
20:10 – Celebrazione delle Nozze di Re Manfredi e della Principessa Elena Comneno
20:20 – Esibizione delle odalische – a cura di Le Mille e una Passione
20:50 – Ringraziamenti e saluto delle autorità
21:00 – Festeggiamenti in onore dei Reali: spettacolare Incendio del Castello
21:40 – Corteo trionfale per le vie cittadine
22:00 – Concerto dei Green Clouds
