Trani Tradizioni, oggi il clou della Settimana Medievale: l'incendio al Castello

Piazza Re Manfredi

Durante la, che quest'anno celebra i 20 anni dell'Associazione culturale, l'"incendio del castello" è l'evento conclusivo e più atteso e si svolgerà stasera in Piazza Re Manfredi dalle ore 21:00. Il suggestivo "incendio" è una rievocazione scenica del matrimonio tra Re Manfredi ed Elena Comneno, una delle storie d'amore più famose del Medioevo. La rievocazione delle nozze culmina con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà a giorno il Castello Svevo, creando un'atmosfera magica che simboleggia i festeggiamenti per l'unione dei due reali. Quest'anno, gli organizzatori hanno anticipato che lo spettacolo sarà "molto diverso dagli altri anni", con novità e sorprese. Per l'occasione, il fossato del castello è stato ripulito per tempo, ma questa è un'altra storia, per accogliere al meglio il vastissimo pubblico che ogni anno si raduna per l'evento.L'Associazione culturalenasce con l'obiettivo di valorizzare e mantenere vive le tradizioni storiche e culturali della città di Trani, nata oltre vent'anni fa è diventata un punto di riferimento per la comunità, specialmente per i giovani, che partecipano attivamente alle sue iniziative. L'evento di punta dell'associazione che è proprio la, che si è perfezionato ed arricchito nel tempo con spettacoli di timpanisti, sbandieratori, lancieri, figuranti in costume e persino draghi, che animano il centro storico di Trani.Va detto che, oltre allal'associazione si impegna nella promozione della storia locale e nella realizzazione di eventi culturali e questo ventesimo associativo dimostra una crescita costante, sia in termini di partecipazione che di risonanza, che ha permesso adi portare la storia di Trani in giro per l'Italia, rendendola un punto di forza per il turismo culturale della città.Questo il programma completo di oggi, domenica 10 agosto2025 che prevede le nozze di "Re Manfredi e la Principessa Elena Comneno", l'epilogo più emozionante della Settimana Medioevale: tra storia, amore, danza, fuoco e musica!19:50 – Madonna Marianna racconta la storia dei Reali20:10 – Celebrazione delle Nozze di Re Manfredi e della Principessa Elena Comneno20:20 – Esibizione delle odalische – a cura di Le Mille e una Passione20:50 – Ringraziamenti e saluto delle autorità21:00 – Festeggiamenti in onore dei Reali: spettacolare Incendio del Castello21:40 – Corteo trionfale per le vie cittadine22:00 – Concerto dei Green Clouds