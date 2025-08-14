La "Settimana Medioevale" un successo che fa discutere, «Trani Tradizioni» non si sottrae e convoca una conferenza stampa

La Settimana Medioevale: un successo tra storia, emozioni e tradizione. L'Associazione Culturale Trani Tradizioni esprime grande soddisfazione per la riuscita della Settimana Medioevale, che ha riportato la città indietro nel tempo, tra rievocazioni storiche, spettacoli e suggestioni d'altri tempi. Vedere Piazza Re Manfredi gremita per assistere alla rievocazione storica e all'emozionante "Incendio al Castello" è stato motivo di orgoglio e gioia. Le vie cittadine si sono animate per il Corteo Storico, tra costumi, suoni e colori che hanno coinvolto cittadini e turisti, regalando alla città di Trani un'atmosfera unica. Siamo consapevoli che alcuni aspetti sono da migliorare: ogni edizione è per noi un'occasione per crescere, imparare e offrire un'esperienza sempre più curata e coinvolgente. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, i volontari, le istituzioni, gli sponsor e il pubblico che, con la loro presenza e il loro entusiasmo, hanno reso possibile questa edizione. L'associazione Culturale Trani Tradizioni il giorno 18 agosto alle ore 18:30, presso il salone del Santuario Madonna di Fatima di Trani, terrà la conferenza stampa, pertanto si invitano gli organi di stampa e cittadini