Trani Tradizioni e la Settimana Medievale. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
La "Settimana Medioevale" un successo che fa discutere, «Trani Tradizioni» non si sottrae e convoca una conferenza stampa

L'associazione festeggia l'entusiasmo popolare per i 20 anni dell'evento e annuncia una conferenza stampa per chiarire le criticità del "pre, durante e post" del grande spettacolo dell'Incendio del Castello.

Trani - giovedì 14 agosto 2025 8.50
Per vent'anni, la Settimana Medioevale ha rappresentato uno dei fiori all'occhiello della stagione estiva di Trani, un appuntamento che ha saputo incantare e attrarre migliaia di persone, rendendo la città una delle mete turistiche più ambite del periodo. L'evento, culminato nell'emozionante e suggestivo "Incendio del Castello", ha ancora una volta riscosso un enorme successo di pubblico. Tuttavia, l'edizione di quest'anno ha sollevato anche alcune questioni critiche, soprattutto in relazione alla gestione dell'evento. L'Associazione Trani Tradizioni, pur celebrando il successo popolare, ha deciso di non sottrarsi al dibattito e ha indetto una conferenza stampa il prossimo 18 agosto ore 18.30, Santuario della MdF di Trani, per chiarire e confrontarsi apertamente su questi aspetti.

Il comunicato stampa di Trani Tradizioni

La Settimana Medioevale: un successo tra storia, emozioni e tradizione. L'Associazione Culturale Trani Tradizioni esprime grande soddisfazione per la riuscita della Settimana Medioevale, che ha riportato la città indietro nel tempo, tra rievocazioni storiche, spettacoli e suggestioni d'altri tempi. Vedere Piazza Re Manfredi gremita per assistere alla rievocazione storica e all'emozionante "Incendio al Castello" è stato motivo di orgoglio e gioia. Le vie cittadine si sono animate per il Corteo Storico, tra costumi, suoni e colori che hanno coinvolto cittadini e turisti, regalando alla città di Trani un'atmosfera unica. Siamo consapevoli che alcuni aspetti sono da migliorare: ogni edizione è per noi un'occasione per crescere, imparare e offrire un'esperienza sempre più curata e coinvolgente. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, i volontari, le istituzioni, gli sponsor e il pubblico che, con la loro presenza e il loro entusiasmo, hanno reso possibile questa edizione. L'associazione Culturale Trani Tradizioni il giorno 18 agosto alle ore 18:30, presso il salone del Santuario Madonna di Fatima di Trani, terrà la conferenza stampa, pertanto si invitano gli organi di stampa e cittadini

