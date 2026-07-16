Trani torna nel Medioevo: dal 7 al 9 agosto la Settimana Medioevale 2026 tra Templari, Re Manfredi e cortei storici

20.00 | Partenza degli Angioini (Inizio delle attività)

| Partenza degli Angioini (Inizio delle attività) 20.30 | La voce della storia, la fine di un ordine

| La voce della storia, la fine di un ordine 20.45 | L'Editto del Re

| L'Editto del Re 21.00 | Combattimento e cattura dei Templari

| Combattimento e cattura dei Templari 21.15 | Accuse e prigionia

| Accuse e prigionia 21.30 | La condanna e il rogo

| La condanna e il rogo 21.45 | Epilogo della rappresentazione

| Epilogo della rappresentazione 22.00 | Grande spettacolo conclusivo: Show di fuoco a cura de "I Draghi di Trani Tradizioni"

20.00 (Piazza Duomo) | Madonna Marianna racconta la storia dei reali

| Madonna Marianna racconta la storia dei reali 20.00 (Molo Santa Lucia) | Sbarco della principessa Elena Comneno, accompagnata da sir Baldovino e dalla sua corte

| Sbarco della principessa Elena Comneno, accompagnata da sir Baldovino e dalla sua corte 20.30 (Piazza Libertà) | Investitura dei cavalieri

| Investitura dei cavalieri 21.00 | Partenza del Corteo Storico

| Partenza del Corteo Storico 21.10 | Festeggiamenti per l'arrivo della principessa

| Festeggiamenti per l'arrivo della principessa 21.15 | Esibizione delle odalische del gruppo "Le Mille e una Passione"

| Esibizione delle odalische del gruppo "Le Mille e una Passione" 21.35 | Concerto conclusivo della band Green Clouds

19.30 (Palazzo Beltrani) | Uscita di Re Manfredi e dei suoi cavalieri

| Uscita di Re Manfredi e dei suoi cavalieri 19.45 (Palazzo Beltrani) | Uscita della principessa Elena Comneno con la corte

| Uscita della principessa Elena Comneno con la corte 20.00 (Piazza Duomo) | Esibizione dei gruppi di trombonieri (da Cava dei Tirreni e Barletta)

| Esibizione dei gruppi di trombonieri (da Cava dei Tirreni e Barletta) 20.15 | Il racconto di Madonna Marianna

| Il racconto di Madonna Marianna 20.30 | Ingresso trionfale di Re Manfredi

| Ingresso trionfale di Re Manfredi 20.40 | Arrivo di Elena Comneno

| Arrivo di Elena Comneno 20.50 | Celebrazione delle Nozze (Momento centrale)

| (Momento centrale) 21.00 | Ringraziamenti e saluto delle autorità

| Ringraziamenti e saluto delle autorità 21.15 | Festeggiamenti in onore dei sovrani

| Festeggiamenti in onore dei sovrani 21.30 | Grande Corteo Trionfale della Settimana Medioevale

| Grande Corteo Trionfale della Settimana Medioevale 22.00 | Gran finale: Concerto dei Green Clouds

Non si tratta di una semplice recita, ma di un rito collettivo in cui la città si spoglia della modernità per rivestirsi di ferro, velluto e nobiltà. Dai misteri oscuri dei Cavalieri Templari fino allo sfarzo regale delle nozze di Re Manfredi, ogni angolo del centro storico – tra vicoli millenari e piazze affacciate sul mare – diventerà il palcoscenico di un sogno medievale ad occhi aperti. Preparatevi a fare un passo indietro nel tempo: ecco il programma ufficiale per vivere da protagonisti laDal 7 al 9 agosto 2026 — Centro Storico di TraniLa prima serata è un viaggio nel mistero e nel fascino oscuro dei Cavalieri Rosso Crociati.Il secondo giorno celebra la bellezza e l'attesa del grande amore diplomatico che unì l'Occidente all'Oriente.La giornata del trionfo e della festa. Il centro storico celebra l'unione dei due giovani sovrani.Quando domenica le ultime note si spegneranno, vi renderete conto che la Settimana Medioevale non è solo uno spettacolo da guardare, ma. Trani non si limita a ricordare la sua storia: la indossa, la suona, la brucia di passione e la offre a chiunque abbia voglia di lasciarsi rapire. Che siate affascinati dal bagliore ipnotico del fuoco dei Templari o che vogliate emozionarvi davanti allo sfarzo regale del matrimonio di Manfredi ed Elena, questa tre giorni vi lascerà addosso la sensazione di aver vissuto, anche solo per un attimo, in un'epoca in cui tutto era più epico, romantico e misterioso. Con il motto, l'edizione 2026 si propone ancora una volta come uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate tranese, capace di valorizzare il patrimonio storico della città attraverso una coinvolgente rievocazione che unisce spettacolo, cultura e tradizione. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sitoe sui canali social dell'associazione.La storia vi aspetta a braccia aperte sul porto di Trani. Non lasciatela raccontare dagli altri. Per aggiornamenti in tempo reale e dettagli logistici, visitate il sito ufficialee seguite i canali social dell'associazione