Eventi e cultura
Trani torna nel Medioevo: dal 7 al 9 agosto la Settimana Medioevale 2026 tra Templari, Re Manfredi e cortei storici
Tre serate nel cuore del centro storico con spettacoli, rievocazioni, musica e figuranti. Il gran finale sarà dedicato alle nozze di Re Manfredi ed Elena Comneno d'Epiro
Trani - giovedì 16 luglio 2026 Comunicato Stampa
Il richiamo della storia: Trani riscopre le sue radici sveve, dal 7 al 9 agosto 2026, Trani compie un vero e proprio miracolo temporale. Non si tratta di una semplice recita, ma di un rito collettivo in cui la città si spoglia della modernità per rivestirsi di ferro, velluto e nobiltà. Dai misteri oscuri dei Cavalieri Templari fino allo sfarzo regale delle nozze di Re Manfredi, ogni angolo del centro storico – tra vicoli millenari e piazze affacciate sul mare – diventerà il palcoscenico di un sogno medievale ad occhi aperti. Preparatevi a fare un passo indietro nel tempo: ecco il programma ufficiale per vivere da protagonisti la Settimana Medioevale 2026.
Il Programma Ufficiale: Settimana Medioevale 2026
"La storia rivive. Trani torna nel Medioevo"
Dal 7 al 9 agosto 2026 — Centro Storico di Trani
Venerdì 7 agosto: "Nox Templariorum"
La prima serata è un viaggio nel mistero e nel fascino oscuro dei Cavalieri Rosso Crociati.
Il secondo giorno celebra la bellezza e l'attesa del grande amore diplomatico che unì l'Occidente all'Oriente.
La giornata del trionfo e della festa. Il centro storico celebra l'unione dei due giovani sovrani.
Quando domenica le ultime note si spegneranno, vi renderete conto che la Settimana Medioevale non è solo uno spettacolo da guardare, ma un'esperienza da respirare. Trani non si limita a ricordare la sua storia: la indossa, la suona, la brucia di passione e la offre a chiunque abbia voglia di lasciarsi rapire. Che siate affascinati dal bagliore ipnotico del fuoco dei Templari o che vogliate emozionarvi davanti allo sfarzo regale del matrimonio di Manfredi ed Elena, questa tre giorni vi lascerà addosso la sensazione di aver vissuto, anche solo per un attimo, in un'epoca in cui tutto era più epico, romantico e misterioso. Con il motto "La storia rivive. Trani torna nel Medioevo", l'edizione 2026 si propone ancora una volta come uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate tranese, capace di valorizzare il patrimonio storico della città attraverso una coinvolgente rievocazione che unisce spettacolo, cultura e tradizione. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.tranitradizioni.com e sui canali social dell'associazione.
La storia vi aspetta a braccia aperte sul porto di Trani. Non lasciatela raccontare dagli altri. Per aggiornamenti in tempo reale e dettagli logistici, visitate il sito ufficiale www.tranitradizioni.com e seguite i canali social dell'associazione
Il Programma Ufficiale: Settimana Medioevale 2026
"La storia rivive. Trani torna nel Medioevo"
Dal 7 al 9 agosto 2026 — Centro Storico di Trani
Venerdì 7 agosto: "Nox Templariorum"
La prima serata è un viaggio nel mistero e nel fascino oscuro dei Cavalieri Rosso Crociati.
- 20.00 | Partenza degli Angioini (Inizio delle attività)
- 20.30 | La voce della storia, la fine di un ordine
- 20.45 | L'Editto del Re
- 21.00 | Combattimento e cattura dei Templari
- 21.15 | Accuse e prigionia
- 21.30 | La condanna e il rogo
- 21.45 | Epilogo della rappresentazione
- 22.00 | Grande spettacolo conclusivo: Show di fuoco a cura de "I Draghi di Trani Tradizioni"
Il secondo giorno celebra la bellezza e l'attesa del grande amore diplomatico che unì l'Occidente all'Oriente.
- 20.00 (Piazza Duomo) | Madonna Marianna racconta la storia dei reali
- 20.00 (Molo Santa Lucia) | Sbarco della principessa Elena Comneno, accompagnata da sir Baldovino e dalla sua corte
- 20.30 (Piazza Libertà) | Investitura dei cavalieri
- 21.00 | Partenza del Corteo Storico
- 21.10 | Festeggiamenti per l'arrivo della principessa
- 21.15 | Esibizione delle odalische del gruppo "Le Mille e una Passione"
- 21.35 | Concerto conclusivo della band Green Clouds
La giornata del trionfo e della festa. Il centro storico celebra l'unione dei due giovani sovrani.
- 19.30 (Palazzo Beltrani) | Uscita di Re Manfredi e dei suoi cavalieri
- 19.45 (Palazzo Beltrani) | Uscita della principessa Elena Comneno con la corte
- 20.00 (Piazza Duomo) | Esibizione dei gruppi di trombonieri (da Cava dei Tirreni e Barletta)
- 20.15 | Il racconto di Madonna Marianna
- 20.30 | Ingresso trionfale di Re Manfredi
- 20.40 | Arrivo di Elena Comneno
- 20.50 | Celebrazione delle Nozze (Momento centrale)
- 21.00 | Ringraziamenti e saluto delle autorità
- 21.15 | Festeggiamenti in onore dei sovrani
- 21.30 | Grande Corteo Trionfale della Settimana Medioevale
- 22.00 | Gran finale: Concerto dei Green Clouds
Quando domenica le ultime note si spegneranno, vi renderete conto che la Settimana Medioevale non è solo uno spettacolo da guardare, ma un'esperienza da respirare. Trani non si limita a ricordare la sua storia: la indossa, la suona, la brucia di passione e la offre a chiunque abbia voglia di lasciarsi rapire. Che siate affascinati dal bagliore ipnotico del fuoco dei Templari o che vogliate emozionarvi davanti allo sfarzo regale del matrimonio di Manfredi ed Elena, questa tre giorni vi lascerà addosso la sensazione di aver vissuto, anche solo per un attimo, in un'epoca in cui tutto era più epico, romantico e misterioso. Con il motto "La storia rivive. Trani torna nel Medioevo", l'edizione 2026 si propone ancora una volta come uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate tranese, capace di valorizzare il patrimonio storico della città attraverso una coinvolgente rievocazione che unisce spettacolo, cultura e tradizione. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.tranitradizioni.com e sui canali social dell'associazione.
La storia vi aspetta a braccia aperte sul porto di Trani. Non lasciatela raccontare dagli altri. Per aggiornamenti in tempo reale e dettagli logistici, visitate il sito ufficiale www.tranitradizioni.com e seguite i canali social dell'associazione