Corso Manzoni
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Corso Manzoni, richiesta urgente di intervento sullo spartitraffico. Michele Centrone (Trani Libera) : "La vegetazione mette a rischio la sicurezza"

Il consigliere comunale chiede al sindaco e agli uffici competenti la potatura immediata degli oleandri e un piano di manutenzione periodica per garantire la visibilità agli attraversamenti pedonali

Trani - mercoledì 15 luglio 2026 19.21 Comunicato Stampa
La nota stampa del Consigliere Comunale Michele Centrone (Trani Libera) che ha protocollato una richiesta al Sindaco e agli uffici competenti per la potatura immediata degli oleandri e un piano di manutenzione periodica per garantire la visibilità agli attraversamenti pedonali di Corso Manzoni.
  • Il testo dal documento:

Spett. Signor Sindaco Marco Galiano
p.c.: Assessore al Verde Pubblico
p.c.: Al Dirigente del Settore Tecnico / Manutenzione Verde Pubblico

Oggetto: Richiesta urgente di intervento di potatura e messa in sicurezza spartitraffico – Corso Manzoni (con allegato fotografico).
Egregio Signor Sindaco, Egregio Assessore,
con la presente, in qualità di Consigliere Comunale, desidero portare alla Vostra attenzione una situazione di evidente criticità e pericolo che interessa lo spartitraffico centrale di Corso Manzoni, come documentato dalle fotografie allegate alla presente. La vegetazione presente (arbusti di oleandro) risulta ormai eccessivamente sviluppata in altezza e larghezza, tale da compromettere sensibilmente la visibilità reciproca tra gli automobilisti in transito e i pedoni in corrispondenza degli attraversamenti. Tale condizione determina un concreto e serio rischio per la sicurezza della circolazione stradale, esponendo l'utenza debole al pericolo di investimento. Si evidenzia che non si tratta di un episodio isolato, bensì di una criticità che si ripresenta periodicamente a causa della rapida crescita di questa tipologia di piante. È pertanto necessario non limitarsi a un intervento occasionale, ma predisporre un programma di manutenzione e potatura calendarizzato, in grado di prevenire il ripetersi di situazioni di pericolo e di garantire costantemente i necessari livelli di sicurezza. Alla luce di quanto esposto, Vi chiedo di disporre con carattere di assoluta urgenza un intervento di potatura radicale e messa in sicurezza dell'area, nonché di impartire agli uffici competenti le opportune direttive affinché venga pianificata una manutenzione periodica del tratto stradale indicato. Confidando nella Vostra sensibilità istituzionale e in un tempestivo riscontro, porgo distinti saluti. Trani, 14/07/2026, Michele Centrone, Consigliere Comunale

  • Verde pubblico
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