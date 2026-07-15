Festival del Giullare ed.2026
Festival del Giullare ed.2026
Eventi e cultura

Oltre il “Teatro Sociale”: l’arte che abbatte tutti i limiti al Festival “Il Giullare” a Trani

Al Centro Jobel, una serata dedicata al confronto sul volontariato e all'emozionante spettacolo “Il Fluire della Vita”

Trani - mercoledì 15 luglio 2026 13.44
Il Festival Nazionale "Il Giullare" di Trani, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione, continua a confermarsi come un faro di inclusione, arte e cultura nel panorama nazionale. Nella serata di ieri, martedì 14 luglio, il Centro Jobel ha ospitato una tappa fondamentale di questo percorso, divisa in due momenti densi di significato e forti emozioni. L'apertura della serata è stata affidata al "Salotto del Giullare", un prezioso spazio di confronto e testimonianza moderato da Rosa Franco, presidente del CSVSN (Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari). Sul palco si sono alternate le voci e le esperienze delle associazioni Strada Facendo APS e Apulia Food & Cake Travel APS, che hanno dialogato sulle nuove frontiere del volontariato sul territorio pugliese, introducendo la platea a una visione di cittadinanza attiva e inclusione sociale.

Il fulcro artistico ed emotivo della serata si è poi acceso con il secondo evento in programma: lo spettacolo teatrale "Il Fluire della Vita", portato in scena dall'Associazione Per la Retinite Pigmentosa (APRP ODV) di Bari, sotto la regia di Rosalba Pascali. Un'opera intensa, interpretata da attori non vedenti, che ha saputo incantare e scuotere il pubblico presente, scardinando definitivamente i pregiudizi che spesso circondano il binomio tra disabilità e arte.

A raccontare il senso profondo di questa avventura è Marco Pentassuglia, responsabile dell'Associazione Per la Retinite Pigmentosa, che ripercorre le origini di un cammino lungo oltre vent'anni: "Tutto è iniziato dall'idea di realizzare uno spettacolo teatrale insieme a un'associazione e ai suoi ragazzi. La scintilla è scoccata nel 2002 con uno spettacolo interpretato da persone con disabilità. In quel momento abbiamo capito di non essere gli unici in Italia a utilizzare il teatro come strumento per facilitare l'espressione di sé e dare voce alle emozioni. Nel 2008, grazie a un bando nazionale, abbiamo colto l'opportunità di dare vita al primo festival in assoluto capace di raccogliere queste bellissime esperienze da ogni parte d'Italia. Da allora non ci siamo più fermati, fino a raggiungere oggi la nostra diciottesima edizione."

Pentassuglia ha posto l'accento sulla vera e propria rivoluzione culturale che il festival intende promuovere, lanciando un invito a ridefinire i termini con cui si parla di diversità sul palcoscenico: "La nostra sfida culturale più grande è superare l'etichetta del cosiddetto "teatro sociale". Sul nostro palco non salgono persone con disabilità, ma attori con straordinarie abilità artistiche. Il nostro obiettivo è essere considerati semplicemente persone che fanno teatro e arte. Per fare un esempio molto semplice: quando Andrea Bocelli canta nei teatri più importanti del mondo, nessuno si concentra sul fatto che sia non vedente. Tutti lo considerano, prima di tutto, un grandissimo artista. Se questo vale per lui, perché non dovrebbe valere per tantissimi altri talenti? Non avere la vista non significa non poter condurre una vita alla pari di chiunque altro. La verità è che i limiti appartengono a ogni essere umano, ma se è vero che ognuno di noi ha dei limiti, è altrettanto vero che ognuno di noi possiede delle risorse".

La straordinaria espressività degli attori in scena deriva da un lavoro metodico, intimo e profondamente umano condotto dalla regista Rosalba Pascali, che spiega come nascono i suoi progetti artistici:
"Il mio lavoro parte da una sorta di "sceneggiatura dell'io sono": prima di tutto individuo le necessità delle persone, in questo caso dei soci dell'associazione e delle persone con disabilità, definendo gli obiettivi su cui voglio lavorare. Prima ancora di scegliere il testo, i ragazzi iniziano a lavorare tra di loro, a stare insieme e a formare il gruppo. Per questo spettacolo ho voluto lavorare su due romanzi straordinari come "Siddhartha" di Hermann Hesse e "L'Alchimista" di Paulo Coelho, proprio perché i protagonisti attraversano profonde vicissitudini per arrivare al risultato finale. È un percorso di crescita interiore che ho auspicato facessero anche loro. Hanno affrontato sfide pratiche e motorie notevoli infatti pur potendosi muovere in autonomia, non vedendo non hanno un'idea immediata di ciò che li circonda.

La difficoltà più grande è stata proprio questa e per superarla ho dovuto modificare tutti gli esercizi teatrali affinché potessero svolgerli al meglio. Sono stati bravissimi, pazzeschi, carichi di un entusiasmo travolgente. Lo spettacolo ci invita ad accettare le difficoltà per vivere bene e goderci ogni momento. Perché la vita, anche nei periodi più difficili, ci può regalare bellezza solo attraverso un semplice respiro." Il Festival "Il Giullare" di Trani si riconferma non solo come una rassegna artistica di alto livello, ma come uno spazio indispensabile dove i limiti arretrano per lasciare la scena all'infinita potenza dell'espressione umana.
Festivale del Giullare III serataFestivale del Giullare III serataFestivale del Giullare III serataWhatsApp Image atFestivale del Giullare III serataFestivale del Giullare III serataFestivale del Giullare III serataWhatsApp Image atWhatsApp Image atFestivale del Giullare III serataWhatsApp Image atFestivale del Giullare III serata
  • Il Giullare
Altri contenuti a tema
Al Festival del Giullare a Trani lo spettacolo “Scomodi” scuote le coscienze e abbatte i pregiudizi Al Festival del Giullare a Trani lo spettacolo “Scomodi” scuote le coscienze e abbatte i pregiudizi La compagnia "Teatroverso dell'Arcadia" di Monopoli conquista il prestigioso palcoscenico pugliese con un'opera intensa che ridefinisce il concetto di normalità e celebra l'unicità
Al Festival del Giullare a Trani la fragilità diventa arte: il Piccolo Cottolengo Friulano conquista il pubblico Al Festival del Giullare a Trani la fragilità diventa arte: il Piccolo Cottolengo Friulano conquista il pubblico Con l’opera “Oltre il frastuono delle armi”, la compagnia inaugura la 18ª edizione del festival tra memoria, impegno civile e profonde testimonianze
Festival del Giullare compie 18 Anni, stasera al via il contest teatrale Festival del Giullare compie 18 Anni, stasera al via il contest teatrale Grande apertura per la kermesse nazionale del teatro contro ogni barriera della disabilità al centro Jobel
Il Teatro che abbatte ogni barriera: torna a Trani il Festival Nazionale "Il Giullare" Il Teatro che abbatte ogni barriera: torna a Trani il Festival Nazionale "Il Giullare" Dal 12 al 18 luglio la 18ª edizione al Centro Jobel: sette serate tra arte, inclusione e l'importante novità del "Salotto del Giullare"
La "Coop.Sociale di Promozione Sociale" di Trani: "Il grido di Domenico e la ns. opposizione non violenta" Cronaca La "Coop.Sociale di Promozione Sociale" di Trani: "Il grido di Domenico e la ns. opposizione non violenta" "Un anno nuovo, un nuovo appello alla mitezza e alla inclusione contro la violenza e l'arroganza"
Il Giullare, stasera la serata conclusiva a Corato con ospiti d'eccezione Il Giullare, stasera la serata conclusiva a Corato con ospiti d'eccezione Un grande show di arte, talento e inclusione per abbattere ogni barriera
1 Il Giullare, il Comune di Trani: «In 5 anni erogati 60mila euro. Nessuna richiesta di contributo per l’edizione 2025» Politica Il Giullare, il Comune di Trani: «In 5 anni erogati 60mila euro. Nessuna richiesta di contributo per l’edizione 2025» «Festival prezioso per la città, massima disponibilità al dialogo»
17 Trent'anni di Promozione Sociale e Solidarietà: emozioni e futuro al Centro Jobel Associazioni ed Ordini Professionali Trent'anni di Promozione Sociale e Solidarietà: emozioni e futuro al Centro Jobel Festa e riflessione con lo spettacolo Frà di Giovanni Scifoni
Spiagge di Trani, il Centrodestra chiede chiarezza sulle concessioni demaniali
15 luglio 2026 Spiagge di Trani, il Centrodestra chiede chiarezza sulle concessioni demaniali
A Trani Fondazione SECA presenta lo spettacolo "Forza Venite Gente ", il musical dedicato a San Francesco
15 luglio 2026 A Trani Fondazione SECA presenta lo spettacolo "Forza Venite Gente", il musical dedicato a San Francesco
Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie 2026-2028, al via la raccolta di proposte da enti e associazioni
15 luglio 2026 Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie 2026-2028, al via la raccolta di proposte da enti e associazioni
Emergenza incendi, la Puglia rischia il blocco dei soccorsi: l'Assessora Debora Ciliento convoca d'urgenza la Protezione Civile e sblocca 2,4 milioni di euro
15 luglio 2026 Emergenza incendi, la Puglia rischia il blocco dei soccorsi: l'Assessora Debora Ciliento convoca d'urgenza la Protezione Civile e sblocca 2,4 milioni di euro
Spiagge pubbliche e dehors sul lungomare, l'Osservatorio De Feudis solleva il caso: «Meno spazi liberi e dubbi sulla regolarità dei termini»
15 luglio 2026 Spiagge pubbliche e dehors sul lungomare, l'Osservatorio De Feudis solleva il caso: «Meno spazi liberi e dubbi sulla regolarità dei termini»
Sanità, Ferri (FdI): «Il centrosinistra ha tradito i cittadini di Trani, il Pta promesso nel 2016 è rimasto sulla carta»
15 luglio 2026 Sanità, Ferri (FdI): «Il centrosinistra ha tradito i cittadini di Trani, il Pta promesso nel 2016 è rimasto sulla carta»
L'Arcivescovo scrive una lettera alla Diocesi dopo lo scisma e mette in guardia i fedeli: «Non aderite allo scisma della Fraternità San Pio X»
15 luglio 2026 L'Arcivescovo scrive una lettera alla Diocesi dopo lo scisma e mette in guardia i fedeli: «Non aderite allo scisma della Fraternità San Pio X»
Regione Puglia | Consiglio regionale monotematico sulla sanità: gestione e spesa sanitaria
15 luglio 2026 Regione Puglia | Consiglio regionale monotematico sulla sanità: gestione e spesa sanitaria
Luca Bianchini allo Sporting Club di Trani per presentare il suo nuovo romanzo "Le ragazze di Tunisi "
15 luglio 2026 Luca Bianchini allo Sporting Club di Trani per presentare il suo nuovo romanzo "Le ragazze di Tunisi"
Asl Bat, eccelle la Cardiologia di Andria: eseguiti i primi impianti di protesi aortica per via percutanea
15 luglio 2026 Asl Bat, eccelle la Cardiologia di Andria: eseguiti i primi impianti di protesi aortica per via percutanea
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.