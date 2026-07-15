L'Arcivescovo scrive una lettera alla Diocesi dopo lo scisma e mette in guardia i fedeli: «Non aderite allo scisma della Fraternità San Pio X»

Di seguito il testo della missiva:

In data 14 luglio 2026, la Cancelleria ha reso noto il testo di una lettera dell'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo con oggetto "Indicazioni in merito al recente atto scismatico della Fraternità Sacerdotale S. Pio" indirizzata alla comunità diocesana.vi raggiungo per condividere con voi quanto è stato comunicato dallain particolare dala motivo della spiacevole vicenda dellache ha avuto, tra l'altro, una vasta eco sui mezzi di comunicazione. Tale Fraternità, fondata dal vescovo Mons. Marcel Lefebvre, nonostante i molteplici tentativi dei Papi negli ultimi decenni per ricondurla alla piena comunione, a causa delle recenti consacrazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio, ha commesso un atto scismatico con conseguenze canoniche per i ministri sacri e per i fedeli laici coinvolti. Si tratta di una grave rottura della comunione ecclesiale, che non può lasciarci indifferenti. Ila firma dicosì recita: "Si ammoniscono i chierici e i fedeli laici a non aderire allo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X, perché incorrerebbero ipso facto nella pena della scomunica latae sententiae . La presenza in maniera stabile della FSSPX presso una chiesa nell'agro di Corato mi induce a informare voi fedeli di questa nostra diletta chiesa diocesana delle conseguenze canoniche che comportano l'adesione formale alla dottrina propugnata dalla Fraternità Sacerdotale e la frequentazione dei sacramenti presso tale comunità. La Nota esplicativa del predetto Dicastero avverte, infatti, che "i ministri sacri della Fraternità Sacerdotale San Pio X amministrano illecitamente i sacramenti e che il sacramento della penitenza da loro amministrato e il matrimonio da loro assistito sono invalidi".