Religioni
L'Arcivescovo scrive una lettera alla Diocesi dopo lo scisma e mette in guardia i fedeli: «Non aderite allo scisma della Fraternità San Pio X»
Nella comunicazione richiamate le conseguenze canoniche per chi aderisce alla Fraternità e l'invalidità di alcuni sacramenti amministrati dalla comunità presente nell'agro di Corato
Trani - mercoledì 15 luglio 2026 7.50 Comunicato Stampa
In data 14 luglio 2026, la Cancelleria ha reso noto il testo di una lettera dell'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo con oggetto "Indicazioni in merito al recente atto scismatico della Fraternità Sacerdotale S. Pio" indirizzata alla comunità diocesana.
- Di seguito il testo della missiva: