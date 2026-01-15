Piazza dante pini
Piazza dante pini
Ambiente

Dalle scuse alle motoseghe: scatta il "piano sicurezza" a Trani. Giù i pini in Piazza Dante, ma gli Architetti avvertono: "Non basta tagliare, serve pianificare"

Dopo il mea culpa di Bottaro per la palma di Piazza Libertà, l'Amministrazione accelera: abbattuti gli alberi in Piazza Dante

Trani - giovedì 15 gennaio 2026 10.17
L'effetto delle scuse pubbliche non è rimasto confinato ai social. A pochi giorni dal drammatico schianto della palma in Piazza Libertà e dal solenne "mea culpa" del Sindaco Amedeo Bottaro – che aveva promesso di anteporre la vita umana a qualsiasi vincolo paesaggistico o burocratico – le parole si sono trasformate in rumore di motoseghe. Questa mattina, in Piazza Dante, è scattata la fase operativa della nuova linea decisionista di Palazzo di Città: operai al lavoro per l'abbattimento immediato di alcuni pini ritenuti pericolanti. Nessuna attesa, nessun rimpallo di carte. "Non ci saranno più indugi", aveva tuonato il Primo Cittadino, e così è stato.

La svolta decisionista: prevenire è meglio che rischiare
L'intervento in Piazza Dante non è casuale. L'area figurava già tra le "osservate speciali" nel monitoraggio del verde pubblico: i tecnici avevano evidenziato criticità fitosanitarie e strutturali su alcuni esemplari che, complice il passaggio continuo di auto e pedoni, rappresentavano una bomba a orologeria. Se fino a ieri la paura di "linciaggi social" o lo scontro con la Soprintendenza potevano rallentare le motoseghe, oggi la priorità è la pubblica incolumità. L'amministrazione ha deciso di sacrificare pezzi di paesaggio urbano per evitare nuove tragedie sfiorate, annunciando che quello di Piazza Dante è solo il primo di una serie di interventi mirati nelle zone critiche della città.

L'analisi degli esperti: "Non è sfortuna, è cattiva gestione"
Mentre il Comune agisce sull'emergenza, i tecnici provano a ragionare sulle cause profonde. Perché gli alberi a Trani e nella BAT cadono così facilmente? L'Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della BAT ha deciso di intervenire a gamba tesa sulla narrazione della "fatalità" o del "maltempo eccezionale". "Gli alberi non cadono per sfortuna, cadono perché le nostre città sono gestite male", è la sintesi brutale ma necessaria dei professionisti. "Le nostre città si dimostrano non resilienti", spiega l'architetto Marina Dimatteo. Il problema non è il vento, ma il modo in cui trattiamo il verde: non come un'infrastruttura fondamentale, ma come un arredo decorativo. A questo si aggiunge il nemico invisibile: l'impermeabilizzazione dei suoli. Asfalto e cemento soffocano le radici, impedendo agli alberi di ancorarsi saldamente e aumentando il rischio di allagamenti.

La denuncia: "Ignorata la legge sulla rigenerazione urbana"
Gli architetti puntano il dito contro un paradosso normativo. Esiste uno strumento, la Legge Regionale n. 36, pensata proprio per de-impermeabilizzare e rinaturalizzare le città. "Tale strumento risulta non adottato dalla maggior parte delle amministrazioni della BAT", denuncia Dimatteo. Invece di pianificare, si rincorre l'emergenza. Una miopia che, secondo il Presidente dell'Ordine Andrea Roselli, deriva dall'esclusione dei tecnici dai tavoli decisionali: "Ignorare il sapere tecnico significa rinunciare a guardare più lontano. I professionisti vengono chiamati solo per adempiere a obblighi normativi, non per dare una visione".

Il bivio per Trani
Oggi Trani si trova davanti a un bivio. Da una parte c'è la risposta muscolare e necessaria dell'Amministrazione Bottaro, che taglia per mettere in sicurezza l'immediato. Dall'altra c'è l'appello dei professionisti a cambiare paradigma: curare il suolo, pianificare le manutenzioni e smettere di cementificare, per evitare che tra dieci anni ci si ritrovi a dover abbattere altri alberi, chiedendo nuovamente scusa per "l'imprevedibile" forza del vento.
  • Verde pubblico
Altri contenuti a tema
Dal 6 ottobre sarà avviata una robusta attività di potatura degli alberi a Trani Vita di città Dal 6 ottobre sarà avviata una robusta attività di potatura degli alberi a Trani L'ordinanza che stabilisce i divieti di fermata della Polizia Locale, sarà valida fino al 9 dicembre
Trani: alberi abbattuti su proprietà privata, all'incrocio via I Capirro Trani: alberi abbattuti su proprietà privata, all'incrocio via I Capirro È il primo, duro test per il nuovo Regolamento del Verde. Si auspica che i proprietari abbiano tutte le autorizzazioni necessarie
Trattamento fitosanitario su alberature cittadine fino al 22 settembre Trattamento fitosanitario su alberature cittadine fino al 22 settembre Informazioni e raccomandazioni alla cittadinanza
Cinquepalmi: «A Trani troppi soldi per il verde pubblico, ma risultati scarsi» Politica Cinquepalmi: «A Trani troppi soldi per il verde pubblico, ma risultati scarsi» La denuncia: parchi in abbandono, controlli insufficienti e sprechi nelle manutenzioni
Trani, sempre meno verde: abbattuti due vecchi platani in via Elena Comneno Vita di città Trani, sempre meno verde: abbattuti due vecchi platani in via Elena Comneno La questione resta aperta: abbattere se necessario, ma perché non curare prima o ripristinare subito dopo gli interventi? 
Area recintata in piazza Dante a Trani per un grosso ramo di pino pericolante Vita di città Area recintata in piazza Dante a Trani per un grosso ramo di pino pericolante Nel giugno dello scorso anno un altro ramo era caduto su una panchina
1 Si riaccende la polemica per la pista ciclabile di Via Martiri di Palermo Vita di città Si riaccende la polemica per la pista ciclabile di Via Martiri di Palermo Un ciclista: “Devo fare una polizza infortuni prima di percorrerla?”
Riqualificata Piazza D’Agostino, vicino alla Scuola Giustina Rocca Vita di città Riqualificata Piazza D’Agostino, vicino alla Scuola Giustina Rocca La gioia di Fabrizio Ferrante, “il primo di tanti risultati, stiamo dando il 100%”
"Orientare alla crescita ": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli
15 gennaio 2026 "Orientare alla crescita": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli
Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo "
15 gennaio 2026 Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo"
Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online
15 gennaio 2026 Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online
Dedicato a Teresa, tre anni dopo: una video e una poesia per non dimenticarla
15 gennaio 2026 Dedicato a Teresa, tre anni dopo: una video e una poesia per non dimenticarla
"Una vita per vincere il cancro ": Schittulli si racconta a Trani
15 gennaio 2026 "Una vita per vincere il cancro": Schittulli si racconta a Trani
Pasolini "corsaro " al Liceo Classico di Trani
15 gennaio 2026 Pasolini "corsaro" al Liceo Classico di Trani
Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3
14 gennaio 2026 Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3
Trani, "Donne al centro ": oggi pomeriggio al Family Lab il focus su benessere e identità femminile
14 gennaio 2026 Trani, "Donne al centro": oggi pomeriggio al Family Lab il focus su benessere e identità femminile
Piazza Gradenigo, lavori in dirittura d'arrivo: iniziata la piantumazione dei nuovi alberi. Prossima l'inaugurazione
14 gennaio 2026 Piazza Gradenigo, lavori in dirittura d'arrivo: iniziata la piantumazione dei nuovi alberi. Prossima l'inaugurazione
Ritrovato il defibrillatore rubato in piazza della Repubblica
14 gennaio 2026 Ritrovato il defibrillatore rubato in piazza della Repubblica
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.