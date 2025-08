Area recintata in piazza Dante a Trani per un grosso ramo di pino pericolante

Questa mattina piazza Dante a Trani è stata parzialmente recintata a causa della segnalazione di un ramo pericolante proveniente da un grosso pino. L'intervento ha subito attirato l'attenzione di residenti, passanti e abituali frequentatori della piazza, piccola ma assai frequentata anche per la presenza di panchine e proprio la piacevole ombra dei pini. A preoccupare maggiormente è il precedente risalente a poco più di un anno fa, nel gennaio 2024, quando un ramo di grandi dimensioni si staccò improvvisamente cadendo tra le panchine. In quell'occasione si sfiorò la tragedia: erano presenti diverse persone in piazza, ma fortunatamente nessuno si trovava sulla panchina colpita in quel momento.L'episodio si unisce ai tanti legati al mancato monitoraggio dello stato degli alberi presenti nella città - benché non si sappia ancora in questo caso da chi sia provenuta la segnalazione, se da cittadini o da chi è incaricato di vigilare), soprattutto nei punti in cui si registra una sosta frequente di cittadini, e alimenta lo scontento dei cittadini quanto alla manutenzione e abbattimento del verde pubblico, anche per prevenire situazioni di potenziale pericolo come quella di oggi. Il timore resta nel fatto che si intervenga solo in emergenza, anziché con una manutenzione preventiva e sistematica.