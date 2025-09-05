Alberi
Trattamento fitosanitario su alberature su alberature cittadine fino al 22 settembre

Informazioni e raccomandazioni alla cittadinanza

Trani - venerdì 5 settembre 2025
Fino al 22 settembre, dalle 22 alle 6, verrà effettuato sul territorio comunale un trattamento fitosanitario sulle alberature cittadine, ad eccezione di aree con pini presenti. Le aree interessate dal trattamento saranno segnalate con appositi cartelli con preavviso di 48 ore.

Il trattamento sarà eseguito con prodotti utilizzabili in agricoltura biologica e a bassa tossicità per l'uomo, gli animali in genere e l'ambiente. Tuttavia, a scopo precauzionale invitiamo la cittadinanza ad adottare le seguenti cautele: chiudere bene porte e finestre; evitare di lasciare gli animali all'esterno (balconi o giardini); non lasciare derrate alimentari sul balcone di casa o all'aperto; rispettare il divieto di fermata delle auto nelle aree di parcheggio lungo le strade alberate, come da Ordinanza di Polizia locale, Sicurezza e Mobilità urbana n. 580 del 03/09/2025.
