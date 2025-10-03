Potatura in Piazza della Repubblica
Potatura in Piazza della Repubblica
Vita di città

Dal 06 ottobre sarà avviata una robusta attività di potatura degli alberi a Trani

L'ordinanza che stabilisce i divieti di fermata della Polizia Locale, sarà valida fino al 9 dicembre

Trani - venerdì 3 ottobre 2025
Una robusta campagna di potatura del verde cittadino interesserà Trani per oltre due mesi, con inevitabili modifiche temporanee alla viabilità. A partire da lunedì 6 ottobre e fino al 19 dicembre 2025, saranno istituiti divieti di fermata temporanei e progressivi nelle aree del centro e delle periferie soggette a intervento, per consentire alla ditta appaltatrice, la De Grecis Co.se.ma. Verde, di operare in piena sicurezza, e come stabilito da un'ordinanza dirigenziale della Polizia Locale, il divieto di fermata sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e le 15:00.

La principale disposizione a tutela dei cittadini (n.645 del 2/10) per informare ed evitare disagi, è l'obbligo per la ditta esecutrice di posizionare l'apposita segnaletica di divieto con un preavviso di almeno 48 ore nelle strade e nelle piazze che saranno di volta in volta interessate dai lavori. Il divieto, quindi, non sarà esteso a tutta la città contemporaneamente, ma verrà applicato solo dove e quando necessario.

Il provvedimento si è reso necessario per salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione durante le delicate operazioni di taglio e manutenzione delle alberature. L'ordinanza prevede inoltre che la ditta garantisca sempre percorsi pedonali protetti e possa impiegare movieri per regolare il traffico dove le circostanze lo richiedano.

I cittadini sono dunque invitati a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata progressivamente in tutta la città, al fine di evitare sanzioni e consentire il corretto e celere svolgimento degli importanti interventi di manutenzione del verde pubblico. Non è superfluo ricordare, infine, che le operazioni di potatura, pur potendo causare temporanei disagi, rappresentano un'attività fondamentale non solo per la sicurezza pubblica, ma anche per garantire la salute e la corretta crescita del patrimonio arboreo della città.
