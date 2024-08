Una bella notizia per i cittadini tranesi durante queste caldissime giornate di Ferragosto: è stata riqualificata Piazza D'Agostino, vicino alla Scuola Giustina Rocca."Dovete considerare – ha spiegato l'Avvocato Fabrizio Ferrante, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici - che è un'emozione straordinaria per un amministratore pubblico vedere una Piazza alberata come Piazza D'Agostino tornare al suo splendore. Piccoli risultati, apparentemente, ma che riempiono il cuore e danno un senso al nostro lavoro. Stiamo intervenendo anche su altri siti della Città. Penso alla ripiantumazione delle palme sul Lungomare, il parco di Via delle Tufare, l'ex pinetina di Via Andria. La parola d'ordine delle prossime settimane sarà 'riqualificare', andremo a sostituire le alberature seccatesi e cercheremo di migliorare il decoro urbano. Siamo in dirittura di arrivo con l'inaugurazione del nuovo parco di Via Andria. Amministrare la cosa pubblica non è affatto facile. Riparare una buca, sistemare un marciapiede…sono operazioni, di fatto, materialmente semplici da realizzare. Tuttavia, - ha fatto notare Fabrizio - dietro ciascuna di queste attività espletate a valle, a monte c'è un complesso iter burocratico e l'esigenza, per di più, di individuare le risorse finanziarie per porre in essere l'intervento progettato. Questo, peraltro, è un periodo particolare. Non si tratta, infatti, di un periodo 'ordinario', bensì 'straordinario'. Le migliori energie della macchina comunale sono impegnate nella gestione dei denari del PNRR. Bisogna avere un po' di pazienza. Ho fiducia che riusciremo a superare questa fase. Mi capita spesso – ha aggiunto - di pubblicare fotografie di interventi che effettuiamo. Ci giungono ogni giorno tantissime segnalazioni da parte dei cittadini. Ben vengano. Ben vengano anche le critiche, soprattutto quelle più costruttive. Pubblicare la foto di un albero ripiantato, una buca ricoperta o un marciapiede riparato vuole essere un modo per comunicare direttamente ai cittadini e rendicontare nella maniera più trasparente possibile il nostro operato. Non siamo perfetti, ci mancherebbe - ha concluso - ma stiamo dando il 100% per risolvere tutti i problemi della Città. Massimo impegno".La manutenzione del verde e la creazione di nuovi parchi restano, dunque, tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale. L'auspicio è che si possano, presto, raccontare e documentare nuovi interventi come quello di Piazza D'Agostino.