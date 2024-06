Sicurezza stradale, potature mirate sulla Trani-Bisceglie

Interventi mirati per garantire maggiore sicurezza per automobilisti e bagnati. «Sulla Trani-Bisceglie - dichiara Fabrizio Ferrante - stiamo intervenendo con potature mirate al fine di rendere visibile la segnaletica stradale e per garantire sicurezza in un tratto stradale su cui ci sono percorsi pedonali per gli accessi al mare».